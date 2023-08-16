На жаль, те 2 червня стало останнім для Владислава Савєльєва з позивним NOMAD. Тоді його задачею було терміново "доставити" керовані авіабомби JDAM російським загарбникам. Зробити це він мав на своєму МіГ-29.

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Місія була "валідольною"

А все тому, що необхідно було підлетіти максимально близько до окупантів. По суті, у зону ураження ППО та винищувачів російських військових.

На жаль, тоді зенітна ракета ворога з'явилася буквально нізвідки. У пілота не було можливості здійснити маневр і врятуватися від неї. Побратими Влада до останнього надіялися, що йому вдалося катапультуватися та врятуватися, але дива не сталося.

Зі своїм колегою українські пілоти попрощалися по-американськи. Пара МіГів виконала прохід на малій висоті, пролітаючи над домовиною пілота. Мовиться про Missing man formation – "стрій втраченого веденого" – це традиційне вшанування побратима, котрий назавжди пішов у небо.



Під час прощання з Савєльєвим спалили фортепіано / Фото armyinform

Зауважимо, що за два дні до загибелі Влад склав тестування першої групи кандидатів на перенавчання поміж бойової роботи. Він отримав один із найвищих балів. Він мав бути одним із тих, хто опановуватиме F-16, щоб боронити цими західними винищувачами небо над Україною.

Виконали прохання побратима

Після похорону його колеги зібралися на аеродромі, запаливши фортепіано. Спереду на ньому вказали позивний, а по боках – цифру "12", яка є бортовим номером літака Влада. Серед присутніх знайшли того, хто б заграв на інструменті, охопленому вогнем. Це зробили, щоб разом з мелодією у вічний політ пішла й душа загиблого героя. Так традиційно прощаються американці, і саме так заповів Савєльєв.



Побратим зіграв на фортепіано, бо так заповів Савєльєв / Фото armyinform

Зауважимо, що NOMAD впродовж двох років проходив курс базової льотної підготовки на турбогвинтовому навчальному літаку T-6A Texan II. Опановував повітряне судно він на авіабазі Коламбус, що у США.

"Після перемоги ми обов'язково придбаємо стільки фортепіано, скільки загинуло льотчиків, і в пам'ять про кожного… спалимо їх — із сумом пообіцяли американські колеги", — каже колега з позивним JUICE.

Він підкреслив, що Влад та багато інших товаришів могли б бути живими. І посприяти цьому могла б одна вкрай необхідна річ – передача Україні F-16.

Питання, на яке всі знають відповідь… Більше F-16 — менше спалених фортепіано…

– наголосив він.

Вступив не з першого разу

Любов, вдова Владислава, згадує свого коханого чоловіка іншим. Для неї він завжди залишиться ніжним, люблячим чоловіком, а також прекрасним батьком.

Мало хто знає, та Влад не з першого разу вступив на льотний факультет. Рік вчився на "технаря", але від мрії не відмовлявся. Навіть ЗНО довелось перескладати. Зате потім, добравшись до улюбленої справи, навчався так завзято, що став відмінником, одним із найкращих на курсі…

– розповіла вона.



Влад Савєльєв був люблячим чоловіком і батьком / Фото з сімейного архіву

Вона додала, що Влад постійно розповідав про літаки, цікавився, вивчав, планував. Він мріяв бути корисним, підкреслює Любов.

Одружилися вони у 2019 році, коли Влад ще був курсантом, а вже у 2021 році у них народилася донечка. Тоді ж він пройшов відбір на проходження курсів у США.

Пам'ятаю, як ми із двомісячною крихіткою поїхали у Бориспіль проводжати Влада, а через пандемію нас не пускали на територію аеропорту… Хто б міг подумати, що наступного разу ми побачимось аж в Америці, куди прилетимо із Кірою через війну…

– пригадує вона.

Жінка зізнається, що рік у США став найдовшим терміном, коли подружжя жило разом. До того часу парі постійно щось заважало. Любов висловлює неймовірну вдячність за період, коли вони з Владом могли бути удвох. Він побачив перші кроки своєї донечки, почув її перші слова.



Пара прожила рік у США, куди дружина втекла від війни / Фото з особистого архіву

До слова, позивний NOMAD перекладається з англійської як КОЧІВНИК. За словами Любові, він ідеально підходив Владу. Адже він обожнював кемпінг, подорожі як Україною, так і світом. Власне, тому прах пілота розвіяли над фіордом у Норвегії.

Шляхом пілота пішов його брат

Відомо, що Савєльєв-молодший наразі здобуває освіту на льотному факультеті ХНУПСу. Він має стати льотчиком-винищувачем.

Свій перший самостійний виліт на реактивному літаку хлопчина здійснив у символічний день. Мовиться про 14 серпня, день народження Владислава Савєльєва.

Сподіваюся, що десь на небі він зараз пишається мною. І водночас, як завжди, хоче підколоти мене за помилки, навчити як краще… Бо він і був найкращим!

– пригадує молодший брат.

Наостанок зазначимо, що 4 серпня 2023 року майора Владислава Савєльєва нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. На жаль, посмертно.