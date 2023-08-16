Також стало відомо, що чоловік загинув від російського артобстрілу міста. У нього залишилася дружина та донька.

Цікаво Сирський відвідав Східний напрямок: є важливі рішення щодо оборони Куп'янська

Бойовий медик Юрій Антонов загинув на фронті

Про смерть бойового медика повідомила його дружина Таня Коляда на своїй фейсбук-сторінці. Вона зазначила, що про трагедію дізналася лише через кілька днів після смерті чоловіка.

Мій Юра загинув. 12 серпня у бою під Ямполем Краматорського району Донецької області він отримав поранення, несумісні з життям,

– сказала вона.

Коляда також наголосила, що прощання з військовим відбудеться у Києві 18 серпня, про всі деталі вона пообіцяла повідомити пізніше.



Юрій Антонов загинув на фронті / Фото з фейсбук-сторінки Юрія Антонова

Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави Юрій був очільником кооперативу крафтових сироварень Cheesemania, а також організовував сирні фестивалі.

Знайома родини Валентина Захабура зауважила, що чоловік був найкращим у своїй професії. Крім цього, він завжди був турботливим чоловіком та татом.

"Фромаж'є і знавець чи не всіх крафтових сироварів України. Організатор та учасник сирних фестивалів. Інструктор з тактичної медицини. Бойовий медик, який рятував побратимів, заступив місце пораненого ротного медика, і міг поступитися спальником киці", – наголосила жінка.



До війни Юрій Антонов був відомим сироваром / Фото з фейсбук-сторінки Юрія Антонова

У коментарях під дописом Коляді користувачі мережі висловили свої співчуття з приводу втрати. Вони з теплом згадували сири, які коштували, а також мали теплі спогади від спілкування з Антоновим.



Користувачі мережі згадують теплими словами Антонова / Скриншот 24 Каналу

24 Канал висловлює найщиріші співчуття рідним та знайомим загиблого медика.

Тяжкі втрати України на війні