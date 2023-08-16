Також стало відомо, що чоловік загинув від російського артобстрілу міста. У нього залишилася дружина та донька.
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Бойовий медик Юрій Антонов загинув на фронті
Про смерть бойового медика повідомила його дружина Таня Коляда на своїй фейсбук-сторінці. Вона зазначила, що про трагедію дізналася лише через кілька днів після смерті чоловіка.
Мій Юра загинув. 12 серпня у бою під Ямполем Краматорського району Донецької області він отримав поранення, несумісні з життям,
– сказала вона.
Коляда також наголосила, що прощання з військовим відбудеться у Києві 18 серпня, про всі деталі вона пообіцяла повідомити пізніше.
Юрій Антонов загинув на фронті / Фото з фейсбук-сторінки Юрія Антонова
Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави Юрій був очільником кооперативу крафтових сироварень Cheesemania, а також організовував сирні фестивалі.
Знайома родини Валентина Захабура зауважила, що чоловік був найкращим у своїй професії. Крім цього, він завжди був турботливим чоловіком та татом.
"Фромаж'є і знавець чи не всіх крафтових сироварів України. Організатор та учасник сирних фестивалів. Інструктор з тактичної медицини. Бойовий медик, який рятував побратимів, заступив місце пораненого ротного медика, і міг поступитися спальником киці", – наголосила жінка.
До війни Юрій Антонов був відомим сироваром / Фото з фейсбук-сторінки Юрія Антонова
У коментарях під дописом Коляді користувачі мережі висловили свої співчуття з приводу втрати. Вони з теплом згадували сири, які коштували, а також мали теплі спогади від спілкування з Антоновим.
Користувачі мережі згадують теплими словами Антонова / Скриншот 24 Каналу
Тяжкі втрати України на війні
- Про загибель українського захисника Денис Кухоцького повідомили 15 серпня 2023 року. Хлопця на момент смерті був 21 рік, він був студентом Одеського університету.
- За день до цього стало відомо про смерть на війні пластуна та військовослужбовця Василя Дорошенка. Він загинув у бою із російськими загарбниками.
- Також на фронті загинула парамедикиня Дар'я Філіп'єва. З військовою попрощалися 12 серпня у Києві.