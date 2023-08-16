Окремо командувач обговорив ускладнення обстановки на Куп'янському напрямку. Ворог намагається прорвати українську оборону – але все марно.
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Сирський прийняв важливі рішення
Більшу частину доби Олександр Сирський перебував у підрозділах, які ведуть оборону на підступах до міста Куп'янськ. Сирський повідомив, що під час візиту прийняв ряд важливих рішень, які забезпечать надійність оборони.
Росія прагне прорвати оборону, щоб заблокувати, а згодом і захопити Куп'янськ. Окупанти атакують штурмовими загонами, що складаються переважно з в'язнів.
Наразі на Лиманському напрямку ворог перегруповується, проте не полишає сподівань на успішний наступ. Командувач заявив, що наразі важливо скористатися ситуацією та покращити своє положення.
Олександр Сирський поспілкувався з командирами / Military Media Center
Також командувач обговорив стан бойових дій з командирами на Бахмутському напрямку. Зокрема, питання підвищення ефективності наступальних дій, вогневого ураження противника та низку інших заходів. Ситуація там складна, але контрольована – українці продовжують просуватися вперед.
Окрім цього, Сирський нагородив бійців за успіхи у ході ведення бойових дій.
Ситуація на Куп'янському напрямку
- Ситуація на Куп'янському напрямку важка, але контрольована. Однією з цілей ворога є виснаження Збройних Сил шляхом "м'ясних" атак.
- Також ворог прагне відволікти українських військових з інших напрямків та здійснити реванш за поразку минулої осені. ЗСУ зупинили спроби наступу загарбників поблизу міста Куп'янськ, залучивши до оборони додаткові резерви.
- Українські сили отримали чіткі накази на побудову ешелонованої оборони під Куп'янськом. Також у місті оголошено планову евакуацію – росіяни збільшили кількість обстрілів.