Окремо командувач обговорив ускладнення обстановки на Куп'янському напрямку. Ворог намагається прорвати українську оборону – але все марно.

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Сирський прийняв важливі рішення

Більшу частину доби Олександр Сирський перебував у підрозділах, які ведуть оборону на підступах до міста Куп'янськ. Сирський повідомив, що під час візиту прийняв ряд важливих рішень, які забезпечать надійність оборони.

Росія прагне прорвати оборону, щоб заблокувати, а згодом і захопити Куп'янськ. Окупанти атакують штурмовими загонами, що складаються переважно з в'язнів.

Наразі на Лиманському напрямку ворог перегруповується, проте не полишає сподівань на успішний наступ. Командувач заявив, що наразі важливо скористатися ситуацією та покращити своє положення.



Олександр Сирський поспілкувався з командирами / Military Media Center

Також командувач обговорив стан бойових дій з командирами на Бахмутському напрямку. Зокрема, питання підвищення ефективності наступальних дій, вогневого ураження противника та низку інших заходів. Ситуація там складна, але контрольована – українці продовжують просуватися вперед.

Окрім цього, Сирський нагородив бійців за успіхи у ході ведення бойових дій.

Ситуація на Куп'янському напрямку