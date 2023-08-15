24 канал розповідає читачам, що це за нове покоління безпілотників та як саме вони можуть допомогти Силам оборони на полі бою.

Читайте також Україна може отримати Luna NG

Наступне покоління безпілотників – що відомо про Luna NG

12 серпня німецький таблоїд Bild повідомив сенсаційну новину – тамтешній зброярський концерн Rheinmetall планує до кінця року передати силам оборони України свою найсучаснішу розробку – універсальний розвідувальний безпілотний комплекс Luna NG, в якому NG – ц е скорочення від Next Generation, з англійської – "Наступне покоління".

При цьому, як повідомляє видання, попередні "покоління" цього "небесного тіла" (мовиться про Luna X-2000) вже воюють в Україні.

Bild пише, що "Нова генерація" перевершує попередню модель за всіма важливими експлуатаційними характеристиками, ба більше, має нові функції.

Як готують Luna NG до запуску: дивіться відео

Основне завдання Luna NG — розвідка та коригування, але ці безпілотники можуть забезпечувати мережу LTE або взагалі виконувати функції РЕБ.

Новою "фішкою" Luna NG є ударність.

До теми Як безпілотники стали визначальними на фронті

У квітні 2023 року в межах експерименту на БпЛА встановили баражуючі боєприпаси-мультикоптери типу Hero-R виробництва Ізраїлю.

Зверніть увагу! Luna NG завдяки потужному двигуну може взяти на борт до 8 мультикоптерів.



Дрони на дроні потрібні для точності ураження, адже великий БпЛА Luna NG із розмахом крил у понад 5 метрів не може гарантувати таку точність, яку дає квадрокоптер.

Луна ударна та ізраїльський диво-боєприпас:

Luna NG – основні характеристики

розробник - Rheinmetall (Німеччина),

максимальна висота польоту – 5 000 метрів,

тип – всепогодний,

конструкція – модульна (дуже зручна і проста),

маса – 40 кілограмів,

розмах крила – 5,3 метра,

оптимальний час перебування у повітря – 8 годин (максимальний – 12 годин),

дальність управління – 100 кілометрів,

просторове охоплення – понад 30 тисяч квадратних кілометрів,

передача даних – в режимі реального часу.

Чи отримає Україна найновішу розробку і чому Luna NG називають "супердроном"

Втім, як пише Bild, до України така модифікація "Луни" потрапить не скоро, принаймні, точно після Taurus, коли Німеччині та особисто канцлеру Шольцу вже не буде чого втрачати.

Ця модель явно стала б у пригоді ЗСУ, адже непомітність для радарів і здатність залітати у тил ворога на десятки кілометрів, а потім точно завдавати удари – мрія будь-якого диверсанта.

Розлого про "товсту ракету": Чому ракети Taurus стануть страшним сном для Росії

Дебют Luna NG відбувся лише в червні 2022 року на оборонній виставці Eurosatory у Франції. Тепер німецька розробка пройде бойові випробування в умовах сучасної війни.

Зазначимо, що це є стратегією Rheinmetall. Концерн активно допомагає Україні та одночасно собі, адже успіхи українців на полі бою – найкраща реклама німецької зброї (мовиться не лише про БпЛА, але й про системи ППО Iris-T, танки Leopard, БМП Marder тощо).

Luna NG – це цілий комплекс, що складається з наземної станції управління та декількох БпЛА. Вони запускаються в небо за допомогою катапульти та військових вантажівок.



Гордість німецького оборонного комплексу / фото Бундесвер

Сам безпілотник має надлегку конструкцію фюзеляжу з армованого скловолокна і з вуглецевим волокном пластику, що дозволяє БпЛА працювати в складних умовах (це "фішка" усієї лінії).

Luna NG може працювати як удень, так і вночі. Дрон тестували в умовах Арктики, пустелі та джунглів і всюди в цих суворих умовах він проявив себе на відмінно.

Також машина має усі характеристики БпЛА-невидимки, адже пластиковий корпус дає низькі акустичні, теплові та радіолокаційні сигнатури. Luna NG фактично не залишає радарного сліду і є дуже важкою ціллю. У дрона є також функція безшумності – він може вимикати двигун і ніби ковзати в повітрі, не залишаючи акустичних сигналів.



Запуск дрона з катапульти, втім, розробники передбачили і вертикальний старт / фото Бундесверу

Все це сукупно дає підстави справедливо називати новий німецький БпЛА Luna NG "супердронами".

Що цікаво, Luna NG має також і продуману системи посадки – в разі ламання чи ураження він випускає парашути, що гарантують безпечну посадку.



"Луна" здатна передавати дані в режимі онлайн / фото Бундесверу

Важливою перевагою дрона є його простота (автоматизація та спрощення процедур), що дозволяє швидко підготувати операторів для роботи. До складу комплексу входить спеціальне програмне забезпечення, що дає можливість планування місії та аналіз даних.