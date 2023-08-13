Видання написало про це, посилаючись на власні джерела. Дрон німецький оборонний концерн Rheinmetall представив ще весною 2023 року. Чим особливий безпілотник Luna NG з'ясовував 24 Канал.

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Що відомо про Luna NG

Luna New Generation (NG) стане першим ударним безпілотником німецького виробництва. Виробник зазначав, що дрон може нести на борту декілька квадрокоптерів з гранатами. На сайті компанії мовиться, що дрон призначений для повітряного спостереження, виявлення та відстеження в реальному часі.

Завдяки своїй надлегкій, але дуже стабільній конструкції фюзеляжу, виготовленому з CFRP (пластику, армованого вуглецевим волокном), він забезпечує час польоту понад 12 годин, а завдяки дальності зв'язку понад 100 кілометрів, він забезпечує просторове покриття понад 30 тисяч кілометрів квадратних,

– зазначили у Rheinmetall.

Також вони відзначають, що велика перевага системи Luna – високий рівень гнучкості як під час транспортування, так і під час використання:

компактна наземна станція поміщається в невеликих транспортних засобах або стандартних кабінах;

її можна швидко транспортувати, наприклад, гелікоптером;

під час польоту Luna NG вражає низькими акустичними, тепловими та радіолокаційними характеристиками.

Окрім засобів ураження, економічна модульна система дозволяли оснастити дрон:

модульним корисними навантаженнями (включаючи EO, IR, акустику, спектральний аналіз);

підключенням до мережі LTE/комунікаційного реле/командного пункту;

засобами тактичної супутникової розвідки;

засобами електронної підтримки (ESM);

системами наведення;

системами аналізу даних з підтримкою ШІ;

IMEI-трекером.

Компанія показувала, як працює дрон: дивіться відео

Запустити дрон можна практично з будь-якого місця з канатної катапульти, а посадити – автономно за допомогою диференціального GPS в мережі або на парашуті.

Також дрон, окрім розвідки, може забезпечувати мережу LTE, перехоплювати або глушити зв'язок.

Зверніть увагу! Німецькі журналісти з посиланням на джерела заявили, що німецька компанія Rheinmetall ухвалила рішення передати Україні свій новий супердрон Luna New Generation вже до кінця 2023 року.