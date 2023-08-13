Уряд 11 серпня ухвалив чергове важливе рішення. Згідно з ним, компоненти військової техніки до України надходитимуть за спрощеною процедурою. Уже не потрібно буде надавати дозвіл Державної служби експортного контролю.

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Відновлення військової техніки пришвидшать

Слід зауважити, що йдеться про імпорт спеціально призначених або модифікованих до військового використання компонентів.

До переліку товарів військового призначення та подвійного використання, що можуть імпортуватися без дозволу Держекспортконтролю, ми додаємо комплектуючі та запчастини до наземної військової техніки,

– каже пані міністр економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, мовиться про комплектуючі для бронетехніки та спеціально обладнаних авто. А ще до переліку внесли компоненти, які використовують для пілотованих літальних апаратів.

Ремонтувати може будь-яке підприємство

За словами пані міністра, завдяки спрощеному процесу можна буде посилити спроможності тилу оперативно відновлювати військову техніку.

Ремонтувати її для фронту зможе будь-яке підприємство, яке має відповідні потужності та фахівців. Це значить, що наші захисники значно швидше отримуватимуть необхідну для перемоги броню,

– зазначила вона.

Слід розуміти, що дозвільний порядок зберігається для імпорту товарів:

про імпорт яких Україна подає звіти до міжнародних організацій;

які можуть бути використані в терористичних цілях та обіг яких обмежений законодавством на території України.

Це дозволяє Україні не порушувати міжнародні зобов'язання, які вона на себе взяла.

Звернімо увагу на те, що Кабмін раніше спростив ввезення в Україну необхідного для фронту. Мовиться про БпЛА та компоненти до них, а також засоби керування, прилади нічного та телевізійного бачення, оптичні приціли для зброї, технології для розроблення, виробництва та ремонту виробів воєнного призначення та інше.