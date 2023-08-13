Правительство 11 августа приняло очередное важное решение. Согласно ему, компоненты военной техники в Украину будут поступать по упрощенной процедуре. Уже не нужно будет давать разрешение Государственной службы экспортного контроля.

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Восстановление военной техники ускорится

Следует отметить, что речь идет об импорте специально предназначенных или модифицированных к военному использованию компонентов.

К перечню товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госэкспортконтроля, мы прилагаем комплектующие и запчасти к наземной военной технике,

– говорит министр экономики Юлия Свириденко.

В частности, говорится о комплектующих для бронетехники и специально оборудованных авто. А еще в список внесли компоненты, которые используют для пилотируемых летательных аппаратов.

Ремонтировать может любое предприятие

По словам министра, благодаря упрощенному процессу можно будет усилить способности тыла оперативно восстанавливать военную технику.

Ремонтировать ее для фронта сможет любое предприятие, обладающее соответствующими мощностями и специалистами. Это значит, что наши защитники будут значительно быстрее получать необходимую для победы броню.

– отметила она.

Следует понимать, что разрешительный порядок сохраняется для импорта товаров:

об импорте которых Украина представляет отчеты в международные организации;

которые могут быть использованы в террористических целях и обращение которых ограничено законодательством на территории Украины.

Это позволяет Украине не нарушать международные обязательства, которые она взяла на себя.

Обратим внимание на то, что Кабмин раньше упростил ввоз в Украину необходимого для фронта. Речь идет о БПЛА и компонентах к ним, а также о средствах управления, приборах ночного и телевизионного видения, оптических прицелах для оружия, технологии для разработки, производства и ремонта изделий военного назначения и прочее.