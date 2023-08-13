Остання потрібна для повітряної розвідки. Luna New Generation (NG) є найсучаснішим розвідувальним безпілотником.

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Що відомо про передачу нової техніки Україні

Видання, посилаючись на власні джерела, зазначило – цей "пакет безпілотників" складатиметься з наземної станції управління з:

декількома дронами;

стартовою катапультою;

військовими вантажівками.

Безпілотна система Luna від Rheinmetall – це абсолютно нова система дронів, яка перевершує попередню модель за всіма важливими характеристиками. Цю систему безпілотників можна використовувати як розвідувальну систему, забезпечувати мережу LTE та перехоплювати або глушити ворожі комунікації,

– заявили журналісти.

Вони пояснили, що "NG" значить "нове покоління" дрона Luna. Натомість інші моделі безпілотників вже поставлені в Україну зі складів Бундесверу.

Одна з версій цього дрону зможе нести озброєння, проте Україні передадуть варіант, який немає такої функції.

"Бундесвер також має отримати ударні безпілотники. Але правила використання ударних безпілотників повинні бути розроблені федеральним урядом і ухвалені Комітетом оборони та Комітетом закордонних справ. І поки ці рішення не будуть, війська не можуть отримати або використовувати ударні безпілотники", – пояснили журналісти.

За їхніми даними, новий дрон Україна отримає до кінця 2023 року.

Що відомо про новий дрон Luna New Generation