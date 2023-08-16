Про це 24 Каналу розповів заступник командувача Східного угруповання військ з комунікацій Сергій Череватий. На його переконання, сподівання Росії на реванш на цьому напрямку марні.
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Окупанти прагнуть моральної сатисфакції
У випадку наступу на Куп'янськ та Лиман, ворог має подвійну мету: відволікти Збройні Сили з інших напрямків та здійснити реванш за поразку минулої осені. Тоді внаслідок Балаклійсько-Куп'янської операції Україна не лише звільнила значні території, а й захопила значну кількість нової техніки.
"Саме на Харківщині зазнала краху роздута російською пропагандою "непереможність другої армії світу". Тому просування на цьому напрямку дає окупантам хоч якусь моральну сатисфакцію за минулорічний розгром", – переконаний Череватий.
Але поки що спроби наступу Росії ведуть лише до системних втрат. Українські воїни щодня й щогодини роблять все для того, щоб знищити військову потугу країни-агресорки на багато років вперед. Росії знадобиться багато часу для того, щоб відновити людські та технічні резерви, втрачені під час таких спроб наступу.
Сергій Череватий про Куп'янський напрям: дивіться відео
Що відбувається на інших ділянках фронту
- На Таврійському напрямку Збройні Сили мають помітні успіхи: вранці 16 серпня Міноборони підтвердили звільнення села Урожайне, яке суттєво покращує позиції українського угруповання для подальшого наступу на Бердянськ.
- Крім того, в напрямку Мелітополя українські військові проводять активні дії задля оточення села Роботине. Воно знаходиться в безпосередній близькості до так званої "лінії Суровікіна", яка вважалась чи не найкраще підготовленою до відбиття українського наступу.
- Також є повідомлення про успіхи ЗСУ поблизу Бахмута. Там Росія кидається в шалені контратаки на українські позиції, але жодна із них ще не завершилась успіхом. Тривають бої за звільнення Кліщіївки, з втратою якої окупанти вже практично примирилися.