Про це 24 Каналу розповів заступник командувача Східного угруповання військ з комунікацій Сергій Череватий. На його переконання, сподівання Росії на реванш на цьому напрямку марні.

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Окупанти прагнуть моральної сатисфакції

У випадку наступу на Куп'янськ та Лиман, ворог має подвійну мету: відволікти Збройні Сили з інших напрямків та здійснити реванш за поразку минулої осені. Тоді внаслідок Балаклійсько-Куп'янської операції Україна не лише звільнила значні території, а й захопила значну кількість нової техніки.

Цікаво! За підрахунками Wall Street Journal, у вересні 2022 року окупанти покинули під Ізюмом близько 900 танків та БМП. На той момент ця цифра перевищувала сукупну кількість важкої техніки, яку передали Україні партнери.

"Саме на Харківщині зазнала краху роздута російською пропагандою "непереможність другої армії світу". Тому просування на цьому напрямку дає окупантам хоч якусь моральну сатисфакцію за минулорічний розгром", – переконаний Череватий.

Але поки що спроби наступу Росії ведуть лише до системних втрат. Українські воїни щодня й щогодини роблять все для того, щоб знищити військову потугу країни-агресорки на багато років вперед. Росії знадобиться багато часу для того, щоб відновити людські та технічні резерви, втрачені під час таких спроб наступу.

Важливо! Раніше Череватий підтвердив, що Україна посилила своє угруповання на Куп'янському напрямку, перекинувши деякі резерви. Завдяки посиленню наших позицій рух окупантів вперед був зупинений.

Сергій Череватий про Куп'янський напрям: дивіться відео

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