Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый. По его убеждению, надежды России на реванш на этом направлении бесполезны.
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Оккупанты жаждут моральной сатисфакции
В случае наступления на Купянск и Лиман, враг имеет двойную цель: отвлечь Вооруженные Силы по другим направлениям и совершить реванш за поражение прошлой осенью. Тогда в результате Балаклейско-Купянской операции Украина не только освободила значительные территории, но и захватила значительное количество новой техники.
"Именно на Харьковщине потерпела крах раздутая российской пропагандой "непобедимость второй армии мира". Поэтому продвижение на этом направлении дает оккупантам хоть какую-то моральную сатисфакцию за прошлогодний разгром", – убежден Череватый.
Однако попытки наступления России ведут лишь к системным потерям. Украинские воины каждый день и каждый час делают все для того, чтобы уничтожить военную мощь страны-агрессора на много лет вперед. России потребуется много времени для того, чтобы восстановить человеческие и технические резервы, утраченные при таких попытках наступления.
Сергей Череватый о Купянском направлении: смотрите видео
Что происходит на других участках фронта
- На Таврическом направлении Вооруженные Силы имеют заметные успехи: утром 16 августа Минобороны подтвердили освобождение села Урожайное, которое существенно улучшает позиции украинской группировки для дальнейшего наступления на Бердянск.
- Кроме того, в направлении Мелитополя украинские военные проводят активные действия для окружения села Работино. Оно находится в непосредственной близости к так называемой "линии Суровикина", которая считалась наиболее подготовленной к отражению украинского наступления.
- Также есть сообщения об успехах ВСУ вблизи Бахмута. Там Россия бросается в бешеные контратаки на украинские позиции, но ни одна из них еще не увенчалась успехом. Продолжаются бои за освобождение Клещеевки, с потерей которой оккупанты уже практически примирились.