Об этом 24 Каналу рассказал экскомандир полка "Азов", заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин, отметив, что в Клещеевке бои идут непосредственно в населенном пункте. Там каждый день постепенно удается выбивать врага из домов и улиц.

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В Андреевке украинские военные пытаются окружить оккупантов с трех сторон. Это позволит захватить выгодные позиции, чтобы полностью освободить населенный пункт.

Если будет полный контроль над Клещеевкой и Андреевкой, то Курдюмовка будет вопросом времени. Не слишком долгого. Но эти населенные пункты обладают спецификой рельефа, диктующей свои условия. Когда получим полный контроль над ними, нельзя будет там задерживаться. Тогда мы окажемся в не очень выгодном положении. Надо сразу двигаться вперед. Это усложняет планирование и реализацию,

– заметил Жорин.

Несмотря на это, следует понимать, что Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка – это уже "условные" территории. Российские оккупанты почти полностью уничтожили эти населенные пункты.

Какая ситуация на Бахмутском направлении – рассказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин: смотрите видео

Какие подразделения врага воюют на Бахмутском направлении

Как отметил Жорин, в большинстве своем на этом направлении находятся подразделения российских десантников, которые ранее были частично разбиты по другим направлениям и пополнены новыми людьми. Там остались идейные подонки, которые пытаются воевать эффективно.

Также оккупанты пытались перебрасывать сюда подразделения кадыровцев. Но они недолго продержались. Недавно украинские военные случайно обнаружили их на позициях и уничтожили.

Это больше случайность, чем их постоянное присутствие на поле боя. Также сюда перекинули подразделение условных российских футбольных фанатов. Они добровольно и осознанно приехали сюда воевать,

– заметил Жорин.

Ситуация на фронте: коротко