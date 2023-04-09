Украинские военные показали, как выглядит разрушенный русской армией Бахмут Донецкой области. На опубликованных кадрах истерзаны кварталы.
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Военные показали, что Россия сделала с Бахмутом
От города остались только развалины. Местами виден дым, которых, похоже, остались от вражеских снарядов.
Как выглядит Бахмут сейчас: смотрите видео
Воины Отдельной бригады Территориальной обороны города Харькова, обороняющие город-крепость, показали, как выглядит дорога в Бахмут.
Дорога в Бахмут: смотрите видео
Какая ситуация в Бахмуте: главное
- "Волки да Винчи" мощно атаковали врага под Бахмутом. В сети появилось видео, как передала наша артиллерия "пламенный привет" ПВК "Вагнеру".
- Наши войска контролируют в Бахмуте по меньшей мере 40% города. Враг сосредоточен на том, чтобы взять населенный пункт полностью, потому и собрал здесь самые большие силы.
- Украинские пограничники попали в оцепление в одном из домов Бахмута. Впрочем, им удалось выйти из него через крышу.
- Российские захватчики хотят захватить Бахмут к Пасхе. Так что оккупанты усилили давление на город. Об этом 24 канала рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.