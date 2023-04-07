Пограничник с позывным "Архитектором" рассказал, как его команда попала в окружение ночью. К счастью, защитники смогли дать отпор врагу и покинуть здание.
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День проходил как обычно
Украинские защитники вступили на позицию 1 апреля вчетвером. По словам пограничника "Архитектора", день проходил, как обычно – минометные обстрелы не утихали. Ночью враг окружил здание, которое заняли украинские военнослужащие.
В Бахмуте очень плотная застройка – между домами было расстояние. Враг ночью смог зайти в соседние дома и, по сути, окружил нас,
– рассказал пограничник.
Утром началось тяжелое сражение с оккупантами. "Архитектор" принял решение вылезти на крышу дома, чтобы бросить несколько гранат в сторону врага. Это решение он назвал "импульсивным".
В это время один из врагов смог подобраться к дому еще поближе и залезть к нему снизу. На первом этаже военнослужащие ликвидировали оккупанта, но тот успел бросить несколько гранат. От этого в доме загорелся пожар.
Чтобы спастись из окруженного здания, украинским защитникам пришлось вылезать через крышу.
Украинские пограничники вышли из окружения: смотрите видео
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Британская разведка утверждает, что оккупанты возобновили импульс в битве за Бахмут. В разведке также предполагают, что враг более эффективно начал использовать артиллерию для обстрелов местных жителей и позиций наших защитников.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов недавно заявил, что Украина будет держать оборону Бахмута до последнего. По его словам, если "начнут все сдавать, докатятся до границ на Западной Украине ".
- Владелец ППК "Вагнера" Евгений Пригожин начал жаловаться, что россиянам невозможно наступать в Бахмуте, поскольку ВСУ не покидают город. Кроме того, повар Путина жалуется, что вагнеровцам не хватает снарядов на Бахмутском направлении.