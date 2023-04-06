Об этом говорится в соответствующем заявлении Пригожина. Глава террористов-вагнеровцев добавил, что о наступлении россиян на этом направлении вообще нет речи, передает 24 Канал.

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Для продвижения оккупантам нужно решить три вопроса

Надо сказать четко, что противник никуда не уходит. У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала города,

– жалуется Пригожин.

Кроме того, он добавляет, что для того чтобы иметь положительную динамику, необходимо решить несколько вопросов. Первое касается защищения флангов окупантов. Вторая проблема, по словам Пригожина, – "нормальная организация командования".

"Суровикина не видел давно, не знаю, чем он занимается", – заявил владелец ЧВК "Вагнера".

Третий вопрос, нуждающийся в немедленном рассмотрении – это боеприпасы, говорит Пригожин. Он заявил, что, как только эти вопросы решатся, россияне "смогут идти, куда угодно".

Напомним, что армия окупантов ежедневно теряет большое количество своих солдат. Только за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 390 захватчиков. Следовательно, с начала полномасштабной войны русская армия сократилась на 176 630 бойцов.

Что предшествовало