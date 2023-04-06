Что касается общей статистики потерь, то с 24 февраля 2022 года вражеское войско сократилось на 176 630 бойцов. Заметим, что реальная статистика может быть больше. Следует понимать, что вести ее крайне сложно, особенно в зонах, где продолжаются активные боевые действия.

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Потери России в технике

танков – 3631 единица;

боевых бронированных машин – 7013 единиц;

артиллерийских систем – 2 714 единиц;

РСЗО – 532 единицы;

средств ПВО – 281 единица;

самолетов – 306 единиц;

вертолетов – 292 единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2287 единиц;

крылатых ракет – 911 единиц;

кораблей/катеров – 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 5574 единицы;

специальной техники – 302 единиц.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 6 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Что произошло за прошедшие сутки на фронте

Враг продолжает вести наступательные действия по 4 направлениям. Самые жестокие бои сейчас ведутся за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

Высокой остается вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины,

– сообщают в утренней сводке.

За минувшие сутки российские захватчики нанесли 3 ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершили 51 обстрел из РСЗО. Россия продолжает использовать соседнюю территорию Беларуси и ее военные объекты для ударов по Украине.

Оккупантам не хватает госпиталей: ВСУ продолжают эффективно уничтожать врага

Россияне используют медучреждения на временно оккупированных территориях Украины в собственных целях. В частности, местную больницу Малой Белозерки, расположенной в Запорожской области, они обустроили под военный госпиталь.

По состоянию на 2 апреля известно, что на лечение во вновь военном госпитале находилось около 80 захватчиков с ранениями разной степени тяжести. В то же время ВСУ продолжают наносить войску агрессоров немалые потери.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. В то же время наши защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 и 2 БПЛА типа "Орлан" и "Supercam". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 состава боеприпасов, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника,

– доложили в Генштабе.