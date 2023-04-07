Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он утверждает, что недавние сообщения владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина не соответствуют действительности.

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Почему Бахмут необходимо удержать

В то время когда мы общаемся, в Бахмуте идут бои. Мы держим Бахмут, потому что это наша земля. Если мы начнем все сдавать, докатимся до границ Западной Украины. Наша обязанность – защищать страну. Наши военные определяют стратегию и тактику освобождения и обороны тех или иных населенных пунктов,

– сказал Данилов.

Он добавил, что Украина отслеживает ситуацию по всем вражеским войскам на разных направлениях. Если где-то появляются определенные подразделения террористических группировок России, то Силы обороны обязательно получают информацию об этом и уже после этого принимают решение.

Вся территория страны охвачена войной

Данилов отметил, что в Украине сейчас нет территорий, свободных от войны, ведь враг коварен и не принимает во внимание ни одного нормативного акта международного уровня.

"Несмотря на то, что Россия сейчас председательствует в Совбезе ООН, что само по себе является полным и абсолютным абсурдом. Вообще, мир сейчас перешел в театр абсурда. Страна-террорист, убивающая детей, является членом Совбеза Организации Объединенных Наций и еще и председательствует там", – подчеркнул секретарь СНБО.

Он также отметил, что никто не застрахован от последствий войны. Ранее оккупанты обстреливали нашу страну чаще, однако ныне до сих пор сохраняется высокая вероятность ракетных ударов.

В то же время, говорит Данилов, если враг будет принимать те или иные решения, Украине обязательно будет об этом известно, потому что работают разведка, другие подразделения, которые получают информацию, передают ее военным.

"Военные принимают соответствующие решения, чтобы абсолютное большинство граждан чувствовали себя в безопасности. Но с учетом войны мы не можем обеспечить безопасность на 100%. Для нас это сложная задача", – резюмировал чиновник.