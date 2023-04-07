Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він стверджує, що нещодавні повідомлення власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина не відповідають дійсності.

Читайте також Бідкається, що наступати неможливо: Пригожин визнав, що ЗСУ не йдуть з Бахмута

Чому Бахмут необхідно втримати

У той час, коли ми спілкуємося, у Бахмуті йдуть бої. Ми тримаємо Бахмут, бо це – наша земля. Якщо ми почнемо все здавати, докотимося до кордонів на Західній Україні. Наш обов'язок – боронити країну. Наші військові визначають стратегію і тактику звільнення та оборони тих чи інших населених пунктів,

– сказав Данілов.

Він додав, що Україна відстежує ситуацію щодо всіх ворожих військ на різних напрямках. Якщо десь з'являються певні підрозділи терористичних угруповань Росії, то Сили оборони обов'язково отримують інформацію про це і вже після цього ухвалюють рішення.

Вся територія країни охоплена війною

Данілов зауважив, що в Україні зараз не існує територій, вільних від війни, адже ворог підступний та не бере до уваги жодного нормативного акту міжнародного рівня.

"Незважаючи на те, що Росія зараз головує у Раді безпеки ООН, що саме по собі є повним і абсолютним абсурдом. Взагалі, світ зараз перейшов у театр абсурду. Країна-терорист, яка вбиває дітей, є членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй і ще й головує там", – підкреслив секретар РНБО.

Він також зауважив, що ніхто не застрахований від наслідків війни. Раніше окупанти обстрілювали нашу країну частіше, однак нині й досі зберігається висока ймовірність ракетних ударів.

Водночас, каже Данілов, якщо ворог ухвалюватиме ті чи інші рішення, Україні обов'язково про це буде відомо, бо працюють розвідка, інші підрозділи, які дістають інформацію, передають її військовим.

"Військові ухвалюють відповідні рішення, щоб абсолютна більшість громадян почували себе в безпеці. Але з урахування війни, ми не можемо забезпечити безпеку на 100%. Для нас це складне завдання", – резюмував посадовець.