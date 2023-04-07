Об этом сообщили в британской разведке. Там отметили, что в последние дни российские войска возобновили определенный импульс в битве за Бахмут.

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Ключевая дорога из Бахмута – под угрозой

Россия добилась дальнейших успехов и теперь, скорее всего, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой путь поставки Украины 0506 к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой,

– говорится в сообщении.

Британская разведка утверждает, что российские регулярные силы, в том числе воздушно-десантные войска, вероятно, усилили этот район. Также предполагают, что Россия более эффективно использует артиллерию для обстрелов местных жителей и позиций наших защитников.

Более того, существует реальная вероятность того, что вагнеровцы и командиры российского минобороны приостановили свою непрерывную рознь и улучшили сотрудничество.

Несмотря на это, российская армия продолжает нести безумные потери в Украине. Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили 480 окупантов. Следовательно, с 24 февраля 2022 года вражеская армия сократилась на 177 110 человек.

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