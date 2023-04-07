Про це повідомили у британській розвідці. Там зазначили, що останніми днями російські війська відновили певний імпульс у битві за Бахмут.

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Ключова дорога з Бахмута – під загрозою

Росія здобула подальші успіхи і тепер, швидше за все, просунулася до центру міста та захопила західний берег річки Бахмутка. Ключовий шлях постачання України 0506 на захід від міста, ймовірно, знаходиться під серйозною загрозою,

– йдеться в повідомленні.

Британська розвідка стверджує, що російські регулярні сили, в тому числі й повітряно-десантні війська, ймовірно, посилили цей район. Також припускають, що Росія ефективніше використовує артилерію для обстрілів місцевих жителів та позицій наших захисників..

Ба більше, існує реальна ймовірність того, що вагнерівці та командири російського міноборони призупинили свою безперервну ворожнечу та покращили співпрацю.

Попри це, російська армія продовжує зазнавати шалених втрат в Україні. Лише за минулу добу наші воїни знищили 480 окупантів. Відтак, з 24 лютого 2022 року ворожа армія скоротилась на 177 110 осіб.

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