Прикордонник з позивним "Архітектор" розповів, як його команда потрапила в оточення вночі. На щастя, захисники змогли дати відсіч ворогу й покинути будівлю.
Важливо Що стоїть за словами "У Бахмуті тривають бої": у Міноборони привідкрили завісу
День проходив як завжди
Українські захисники заступили на позицію 1 квітня учотирьох. За словами прикордонника "Архітектора", день проходив як завжди – мінометні обстріли не вщухали. Проте вночі ворог оточив будівлю, яку зайняли українські військовослужбовці.
У Бахмуті дуже щільна забудова – між будинками мала відстань. Ворог уночі зміг зайти у сусідні будинки, й, по суті, оточив нас,
– розповів прикордонник.
Зранку розпочався важкий бій з окупантами. "Архітектор" прийняв рішення вилізти на дах будинку, щоб кинути декілька гранат у бік ворога. Це рішення він назвав "імпульсивним".
У цей час один з ворогів зміг підібратися до будинку ще ближче й залізти до нього знизу. На першому поверсі військовослужбовці ліквідували окупанта, але той встиг кинути декілька гранат. Від цього у будинку спалахнула пожежа.
Аби врятуватися з оточеної будівлі, українським захисникам довелося вилазити через дах.
Українські прикордонники вийшли з оточення: дивіться відео
Ситуація в Бахмуті: останні новини
- Британська розвідка стверджує, що окупанти відновили імпульс у битві за Бахмут. У розвідці також припускають, що ворог ефективніше почав використовувати артилерію для обстрілів місцевих жителів та позицій наших захисників.
- Секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно заявив, що Україна триматиме оборону Бахмута до останнього. За його словами, якщо "почнуть все здавати, докотяться до кордонів на Західній Україні".
- Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин почав бідкатися, що росіянам неможливо наступати у Бахмуті, оскільки ЗСУ не залишають місто. Окрім того, кухар Путіна скаржиться, що вагнерівцям не вистачає снарядів на Бахмутському напрямку.