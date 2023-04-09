Українські військові показали, який має вигляд зруйнований російською армією Бахмут Донецької області. На опублікованих кадрах понівечені квартали.

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Військові показали, що Росія зробила з Бахмутом

Від міста залишилися лише руїни. Місцями видно дим, яких схоже залишися від ворожих снарядів.

Як виглядає Бахмут зараз: дивіться відео

Воїни Окремої бригади Територіальної оборони міста Харкова, які обороняють місто-фортецю, показали, як виглядає дорога до Бахмута.

Дорога до Бахмута: дивіться відео

Яка ситуація у Бахмуті: головне