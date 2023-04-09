Українські військові показали, який має вигляд зруйнований російською армією Бахмут Донецької області. На опублікованих кадрах понівечені квартали.
Дивіться також На деяких напрямках – оперативна пауза: росіяни зменшили кількість атак
Військові показали, що Росія зробила з Бахмутом
Від міста залишилися лише руїни. Місцями видно дим, яких схоже залишися від ворожих снарядів.
Як виглядає Бахмут зараз: дивіться відео
Воїни Окремої бригади Територіальної оборони міста Харкова, які обороняють місто-фортецю, показали, як виглядає дорога до Бахмута.
Дорога до Бахмута: дивіться відео
Яка ситуація у Бахмуті: головне
- "Вовки да Вінчі" потужно атакували ворога під Бахмутом. У мережі з'явилось відео, як наша артилерія передала "полум'яний привіт" ПВК "Вагнеру".
- Наші війська контролюють у Бахмуті щонайменше 40% міста. Ворог зосереджений на тому, аби взяти населений пункт повністю, тому й зібрав тут найбільші сили.
- Українські прикордонники потрапили в оточення в одному з будинків Бахмута. Утім їм удалось вийти з нього через дах.
- Російські загарбники хочуть захопити Бахмут до Великодня. Тож окупанти посилили тиск на місто. Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.