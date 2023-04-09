Про це 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, там нині "оперативна пауза".

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"Інші напрямки вони є стандартними – це Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка. Вони були, залишалися. Чому зменшилася кількість боєзіткнень? Адже біля Вугледару ми зараз спостерігаємо цю "оперативну паузу", – заявив він.

На думку Коваленка, коли окупанти розпочинали наприкінці січня – початку лютого другий штурм у напрямку Вугледару, то щодня по всій лінії боєзіткнення було 160 – 180 атак.

Яке завдання росіян до Великодня: дивіться відео

Обмаль ресурсів

"І, фактично, приблизно 30% – 40% – це саме атаки біля Вугледару. Нині концентрація всіх їх зусиль у напрямку Бахмуту. Але загальна кількість – це понад 60 штурмових дій протягом доби", – розповів він.

Військово-політичний оглядач зауважив, що у порівнянні з лютим 2023, це зменшилося втричі. Окупантам нині не вистачає людського ресурсу та техніки, тож вони намагаються концентрувати свої удари по вузьких напрямках.

"Якщо ми кажемо про Бахмут, вони намагаються повністю всі свої зусилля сконцентрувати на міські бої. Вони не тільки там сконцентрували свої приватні військові компанії, наприклад, "Вагнер", – зазначив він.

Окрім того, росіяни відводять з полів десантників, аби захопити місто. Але з іншого боку, впевнений Олександр Коваленко, це демонстрація того, що їм не вистачає загального ресурсу для того, щоби його розподіляти повністю по всій лінії зіткнення.

Тримати на високому рівні активності та інтенсивності бойових дій, кожну локацію. У них немає такої можливості,

– наголосив він.

Основна мета росіян до Великодня

Військово-політичний оглядач переконаний, що нині перед російським військовим командуванням поставлене завдання, що треба захопити Бахмут до початку Великодня. І це їх основна мета.

"Вони для цього використовують ресурси підрозділів 51-го та 137-го парашутно-десантних полків зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії. Підрозділи 57-ї окремої мотострілецької бригади", – заявив він.

А також підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії, яка була на локації значно північніше – фактично поблизу Кремінної.

Лисичанськ – Сєвєродонецьк – Кремінна. Ось саме на цій локації вони були. Частину підрозділів вони перевели саме на Бахмутський напрямок для того, щоби підсилити штурм міста,

– сказав Коваленко.

Питання в кількості

Усе через те, що росіянам не вистачає ресурсу вагнерівців. Мовляв, вони не можуть "витягнути" закриття питання щодо Бахмуту до Великодня. Але нині це завдання перед міноборони Росії, тож його треба якось виконати. Адже росіяни вже неодноразово ці терміни зривали.

"І нині все більше й більше з'являється саме десантного компонента по цьому напрямку. Хоча, я не можу їх назвати професійними, "елітними" й все таке. Тут питання у тому, що їх велика кількість", – розповів він.

Олександр Коваленко вважає, що всю "еліту" російської армії знищили ще у 2022 році.

"Переважну частину ще на початку повномасштабного вторгнення. Нині використовується саме кількісна компонентна. Велика кількість їх особового складу тисне біля Бахмуту", – підсумував він.

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