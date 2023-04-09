Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что россияне забирают артиллерийские боеприпасы у своих подразделений, стоящих на линии фронта на временно оккупированных территориях в Запорожской и Херсонской областях.
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У россиян новый дедлайн касательно Бахмута
Сейчас звучит много противоречивых заявлений о том, что у россиян якобы проблемы с боеприпасами. Свитан говорит, что это и так, и нет. Чтобы увеличить давление на защитников Бахмута, Авдеевки, Марьинки или Кременной – они снимают с других участков фронта боеприпасы. Поэтому в некоторых частях россиян на временно оккупированной Херсонщине и Запорожье вообще нет артиллерийских снарядов.
"У них уже было несколько дедлайнов и вот теперь "до Пасхи". В сам город они стягивают ТОС "Солнцепек", УР-77 и другую технику и пытаются выдавить наши войска из Бахмута. Пока в городе остаются поврежденные многоэтажки, наши военные могут использовать их как хороший укрепленный пункт. Если будет угроза для наших войск непосредственно в городе, то наши ребята отойдут в Часов Яр и уже оттуда продолжат оборону этого участка фронта", – рассказал полковник ВСУ в запасе.
Роман Свитан о ситуации на фронте: смотреть видео
Он добавил, что пока ВСУ удерживают город, это не позволяет россиянам двигаться в сторону Славянска и Константиновки. Если наши военные отойдут в Часов Яр, то соответственно сдвинется линия фронта. За Часовым Яром остается укрепрайон Краматорска, Славянска и Дружковки.
Ситуация на фронте: главное
- По данным Генштаба ВСУ оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступлений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях.
- За прошедшие сутки было отбито более 50 атак противника по указанным направлениям. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка близ Бахмута. Подразделения Сил обороны отразили здесь около 10 атак противника
- За прошедшие сутки нашим защитникам удалось ликвидировать 470 бойцов противника. Всего с 24 февраля 2022 года умерло 178 150 оккупантов.