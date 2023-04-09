Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что россияне забирают артиллерийские боеприпасы у своих подразделений, стоящих на линии фронта на временно оккупированных территориях в Запорожской и Херсонской областях.

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У россиян новый дедлайн касательно Бахмута

Сейчас звучит много противоречивых заявлений о том, что у россиян якобы проблемы с боеприпасами. Свитан говорит, что это и так, и нет. Чтобы увеличить давление на защитников Бахмута, Авдеевки, Марьинки или Кременной – они снимают с других участков фронта боеприпасы. Поэтому в некоторых частях россиян на временно оккупированной Херсонщине и Запорожье вообще нет артиллерийских снарядов.

"У них уже было несколько дедлайнов и вот теперь "до Пасхи". В сам город они стягивают ТОС "Солнцепек", УР-77 и другую технику и пытаются выдавить наши войска из Бахмута. Пока в городе остаются поврежденные многоэтажки, наши военные могут использовать их как хороший укрепленный пункт. Если будет угроза для наших войск непосредственно в городе, то наши ребята отойдут в Часов Яр и уже оттуда продолжат оборону этого участка фронта", – рассказал полковник ВСУ в запасе.

Роман Свитан о ситуации на фронте: смотреть видео

Он добавил, что пока ВСУ удерживают город, это не позволяет россиянам двигаться в сторону Славянска и Константиновки. Если наши военные отойдут в Часов Яр, то соответственно сдвинется линия фронта. За Часовым Яром остается укрепрайон Краматорска, Славянска и Дружковки.

Ситуация на фронте: главное