24 Канал проанализировал данные Генштаба и карту DeepState, чтобы понять, как изменилась ситуация на фронте. Отметим, что вероятность нанесения ракетных ударов продолжает оставаться высокой.

К теме Россияне изо всех сил атакуют Марьинку, тяжелые бои за Бахмут: карта боевых действий за 8 апреля

Где идет наступление

Оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступлений на:

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском направлениях.

За минувшие сутки были отбиты более 50 атак противника на указанных направлениях.

Какая ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Барановка, Бессалевка, Волфино, Турья, Высокое Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Гранов, Ольховка, Терновая, Старица, Волчанск, Караическое и Чугуновка Харьковской области.

Важно! Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.

вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области. На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кузьминого и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Чернещине Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Колодцы, Ямполевка, Торское, Северск, Спорное Донецкой области.

за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кузьминого и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Чернещине Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Колодцы, Ямполевка, Торское, Северск, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отбили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населённых пунктов. Среди них: Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Новодмитровка и Дружба Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отбили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населённых пунктов. Среди них: Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Новодмитровка и Дружба Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отбито более 15 вражеских атак. В частности, вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Каменка, Степное, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Победа и Прасковьевка Донецкой области.

противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отбито более 15 вражеских атак. В частности, вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Каменка, Степное, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Победа и Прасковьевка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Новомайорское Донецкой области.

в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Новомайорское Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 40 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времьевка, Новополье Донецкой области; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степное, Каменское Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Никольское, Камышаны, Белозерка, Днепровское Херсонской области, а также Херсон.

Карта боевых действий на 9 апреля

Оккупанты усиливают контрразведывательный режим

Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный и полицейский режим на временно занятой территории Херсонской области. Так, в Горностаевском районе проходят рейдовые мероприятия по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента.

Во время таких проверок террористы фиксируют персональные данные местных жителей, выборочно обыскивают их дома.

Обратите внимание! Наша авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши военные сбили 2 БпЛА типа "Supercam", 6 БпЛА типа "Орлан-10" и 6 БпЛА типа "Zala".