24 Канал проанализировал данные Генштаба и карту DeepState, чтобы понять, как изменилась ситуация на фронте. Отметим, что вероятность нанесения ракетных ударов продолжает оставаться высокой.
К теме Россияне изо всех сил атакуют Марьинку, тяжелые бои за Бахмут: карта боевых действий за 8 апреля
Где идет наступление
Оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступлений на:
- Лиманском,
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Марьинском направлениях.
За минувшие сутки были отбиты более 50 атак противника на указанных направлениях.
Какая ситуация на фронте
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Барановка, Бессалевка, Волфино, Турья, Высокое Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Гранов, Ольховка, Терновая, Старица, Волчанск, Караическое и Чугуновка Харьковской области.
- На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.
- На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кузьминого и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Чернещине Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Колодцы, Ямполевка, Торское, Северск, Спорное Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отбили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населённых пунктов. Среди них: Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Новодмитровка и Дружба Донецкой области.
- На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отбито более 15 вражеских атак. В частности, вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Каменка, Степное, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Победа и Прасковьевка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Новомайорское Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 40 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времьевка, Новополье Донецкой области; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степное, Каменское Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Никольское, Камышаны, Белозерка, Днепровское Херсонской области, а также Херсон.
Карта боевых действий на 9 апреля
Оккупанты усиливают контрразведывательный режим
Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный и полицейский режим на временно занятой территории Херсонской области. Так, в Горностаевском районе проходят рейдовые мероприятия по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента.
Во время таких проверок террористы фиксируют персональные данные местных жителей, выборочно обыскивают их дома.