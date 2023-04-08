Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки украинские воины отразили более 60 атак противника по указанным направлениям.

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Россияне наступают у Кременной

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополи, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Крахмальное, Гусинка, Кондрашовка Харьковской области и Новоселовское – Луганской. На Лиманском направлении минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Кременной, а также в районах Серебрянского лесничества и Верхнекаменского.

Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Макеевка, Невское, Кузьмино, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Заречное, Спорное, Берестовое Донецкой области. Оккупанты вели наступление в районе Верхнекаменского: карта боевых действий

Упорные бои в Бахмуте и Марьинке На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны отразили около 20 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, находящихся в районе боевого столкновения, в том числе Васюковка, Миньковка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Новомарково, Ступочки, Шумы, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области. Оккупанты наступают на Бахмутском направлении: карта боев

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 15 вражеских атак. В то же вражеским обстрелам подверглись Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Парасковеевка Донецкой области. Россияне наступают на Марьинку: карта боев

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Керменчик, Новомайорское, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

Россияне на Юге готовятся к обороне

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Малиновка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новопавловка Запорожской области; Утка, Змиевка, Инженерное и Зеленовка Херсонской области, а также Херсон. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружена. Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Леоновка, Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Заруцкое Сумской области, а также Гурьев Казачок, Лукьянцы, Верхняя Писаревка, Графское, Зибино, Караическое, Потихоново, Амбарное, Бологовка, Красное Первое и Новомлынск Харьковской области.

Силы обороны отработали по захватчикам