Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки украинские воины отразили более 60 атак противника по указанным направлениям.

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Силы обороны отработали по захватчикам

  • Авиация Сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, наши защитники у Марьинки уничтожили российский штурмовик Су-25.
  • Также враг потерял 7 БПЛА, из них: 3 типа "Орлан", 3 – "Ланцет" и 1 – "Мерлин".
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы и уничтожили боеприпасы врага.