В Генштабе ВСУ 7 апреля сообщили, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки отражено более 40 атак противника.

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Какая ситуация на направлениях

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополе, Фиголовке, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка – Донецкой.

Оккупанты наступали в районе Спорного: карта боевых действий

Самая горячая ситуация на Бахмутском направлении, где враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои.

За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка и Белая Гора. Подразделения Сил обороны отразили 16 атак противника на этом участке фронта.

Карта боев в Бахмуте

От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Александро-Шультино, Дилиевка и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел.

Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отражены 19 вражеских атак. В то же время вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Марьинка и Победа.

Оккупанты наступают на Марьинку: карта боевых действий

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, а также Антоновка и Херсон.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. Россия продолжает использовать воздушное пространство и территорию Беларуси. Вместе с тем, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.

Силы обороны ударили по россиянам

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, наши защитники уничтожили 3 БПЛА разных типов (Орлан-10, Supercam и Ланцет-3), а также 3 корректированных авиационных бомбы.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.