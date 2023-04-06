Об этом в эфире телемарафона сказал Сергей Череватый, спикер Восточной группировки ВСУ, пишет 24 Канал. Череватый согласился с информацией разведки Минобороны Британии, которая 1 апреля сообщила, что план России по оккупации Донбасса провалился.

Смотрите также Герасимову никто не позавидует: ISW проанализировал провальное зимнее наступление России

Неудачное наступление на Донбасс показало "способности" Герасимова

Спикер подчеркнул, что за последние месяцы россияне не достигли ни одного оперативно-тактического достижения.

Если анализировать ситуацию за последние месяцы – российским оккупационным войскам не удалось (добиться – 24 Канал) ни одного мощного оперативно-тактического достижения, какой-то победы,

– сказал он.

Кроме того, Череватый добавил, что у России нет никаких успехов в контексте стратегической операции.

Спикер подчеркнул, что оккупанты завязли на нескольких направлениях и пытаются безуспешно проводить штурмовые действия. Тем самым, как говорит Череватый, россияне "только стачивают свои силы, обескровливают свои войска и снижают боевой потенциал своего войска".

В качестве примера он привел Бахмут, который россияне не могут взять уже 9 месяцев.

Это, наверное, один из ярких маркеров "способностей" генерала Герасимова проводить операции такого уровня,

– констатировал Череватый.

В России могут произойти изменения в военном руководстве