Как напомнили в британской разведке, 11 января 2023 года начальник генштаба России генерал Валерий Герасимов взял на себя личное командование так называемой "спецоперацией". Но через несколько месяцев его план по оккупации Донбасса провалился.
Читайте также Китай начинает страдать, а Россия откажется от весеннего наступления: о чем пишут западные СМИ
Большое наступление Герасимова – пшик
В разведке отмечают, что Герасимов на должности пытался начать всеобщее зимнее наступление. Его цель – расширить контроль России на весь Донбасс.
Через восемьдесят дней становится все более очевидным, что этот проект провалился.
– отмечают в разведке.
Составители отчета отметили, что российские войска смогли добиться лишь незначительных успехов на нескольких участках фронта на Донбассе. Но за это они заплатили большую цену – десятки тысяч жертв. И это стало причиной того, что враг в значительной степени растратил свое временное превосходство в личном составе. Его россияне смогли приобрести благодаря осенней так называемой "частичной мобилизации".
В разведке Великобритании добавили, что Герасимов расширяет пределы того, насколько далеко российское политическое руководство может терпеть неудачу.
Вкратце пройдемся потерями врага. Так, в рамках кампании зимнего наступления наши защитники ликвидировали тысячи захватчиков. А общая цифра "двухсотых" приближается к отметке 180 тысяч.
Россия не успевает подвозить пакеты
- За прошедшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, нашим военным удалось уничтожить 630 российских захватчиков. А с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года – 173 990 бойцов "второй армии мира".
- У россиян также стало гораздо меньше техники. В металлолом уже превратили 3 616 танков, 6 981 боевую бронированную машину, 2 683 артиллерийские системы, 527 РСЗО, а также 279 средств ПВО.
- Кроме того, оккупанты после завершения войны не досчитаются 306 самолетов, 291 вертолета, 2 248 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет, 18 судов, 5 528 автомобилей и автоцистерн и 296 единиц специальной техники.