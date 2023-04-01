Як нагадали у британській розвідці, 11 січня 2023 року начальник генштабу Росії генерал Валєрій Герасимов взяв на себе особисте командування так званою "спецоперацією". Але за кілька місяців його план з окупації Донбасу провалився.

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Великий наступ Герасимова – пшик

У розвідці зазначають, що Герасимов на посаді намагався розпочати загальний зимовий наступ. Його мета – розширити контроль Росії на весь Донбас.

Через вісімдесят днів стає все більш очевидним, що цей проєкт провалився,

– наголошують у розвідці.

Укладачі звіту зауважили, що російські війська змогли досягнути лише незначних успіхів на кількох ділянках фронту на Донбасі. Але за це вони заплатили велику ціну – десятки тисяч жертв. І це стало причиною того, що ворог значною мірою розтратив свою тимчасову перевагу в особовому складі. Її росіяни змогли набути завдяки осінній так званій "частковій мобілізації".

У розвідці Великої Британії додали, що Герасимов розширює межі того, наскільки далеко російське політичне керівництво може зазнавати невдач.

Коротенько пройдімося втратами ворога. Так, у рамках кампанії зимового наступу наші захисники ліквідували тисячі загарбників. А загальна цифра "двохсотих" наближається до позначки 180 тисяч.

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