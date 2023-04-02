В свежем отчете Института по изучению войны напомнили, что 22 декабря начальник генштаба России Валерий Герасимов отметил, что большинство своих усилий вражеское войско сосредоточило на захвате Донецкой области. Зимнюю наступательную операцию оккупанты начали вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная – Лиман, а также на отдельных участках фронта на западе Донбасса.

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Россия провалила зимнее наступление

В Институте процитировали министерство обороны Великобритании. Его разведка заметила, что Герасимову не удалось расширить российский контроль над Донбассом. Более того, начальник генштаба достиг за это время лишь незначительных успехов. И это ценой мобилизованных бойцов.

Между тем представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что Герасимов провалил дедлайн. Ему не удалось выйти на административные границы Донбасса и Луганщины до 31 марта 2023 года.

В России готовятся к контрнаступлению

Интересно, что русские военкоры жалуются. Они взволнованы тем, что российское войско должно будет завершить наступление в Бахмуте и Авдеевке. И это не случайно, ведь оккупантам нужно будет готовиться к контрнаступлению.

Его ждут между православной Пасхой 16 апреля и 9 мая. В то же время военкоры разочарованы, что на протяжении зимы не было решающих боев. Более того, признали, что Россия не сможет продолжать широкомасштабную наступательную операцию, если не будет удерживать под контролем Бахмут Авдеевку в ближайшие несколько недель.

Любопытно, что заместитель начальника главного управления национальной гвардии России в оккупированной Донецкой области Александр Ходаковский сделал очередное заявление. В нем он выразил согласие с бывшим командующим так называемой "спецоперации" Сергеем Суровикиным. Последний заметил, что России следует перейти на оборонительные позиции.

В Институте отметили, что возвращение Суровикина в информационное пространство может быть тревожным звоночком для Герасимова. Это может означать, что его неудачное наступление будет стоить приверженности Путина.

Составители отчета отметили, что раньше оценивали шансы российского зимнего наступления. Они считали, что оно вряд ли будет успешным. А причиной этого стала постоянная неспособность враждебного командования понять временные и пространственные отношения.

К тому же ранее в Институте отмечали, что россиянам не хватит боевой мощи, которая была бы нужна для проведения более одной крупной наступательной операции на Донбассе. Между тем, призывные кампании в России и на оккупированных территориях – демонстрация, что враг готовится к дефициту резервов.

А потери действительно серьезные. С начала полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года – нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать 173 990 российских захватчиков. Заметим, что реальная цифра может быть значительно больше, ведь вести точный подсчет "двухсотых" в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.