У свіжому звіті Інституту з вивчення війни нагадали, що 22 грудня начальник генштабу Росії Валерій Герасимов зазначив, що більшість своїх зусиль вороже військо зосередило на захопленні Донецької області. Зимову наступальну операцію окупанти почали уздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна – Лиман, а також на окремих ділянках фронту на заході Донеччини.

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Росія провалила зимовий наступ

В Інституті процитували міністерство оборони Великої Британії. Його розвідка зауважила, що Герасимову не вдалося розширити російський контроль над Донбасом. Ба більше, начальник генштабу досягнув за цей час лише незначних успіхів. І це ціною мобілізованих бійців.

Тим часом представник ГУР МО Андрій Юсов зауважив, що Герасимов провалив дедлайни. Йому не вдалося вийти на адміністративні межі Донеччини та Луганщини до 31 березня 2023 року.

У Росії готуються до контрнаступу

Цікаво, що російські воєнкори бідкаються. Вони схвильовані тим, що російське військо повинне буде завершити наступ у Бахмуті й Авдіївці. І це не випадково, адже окупантам потрібно буде готуватися до контрнаступу.

Його очікують між православним Великоднем 16 квітня та 9 травня. Водночас воєнкори розчаровані, що впродовж зими не було вирішальних боїв. Ба більше, визнали, що Росія не зможе продовжувати широкомасштабну наступальну операцію, якщо не утримуватиме під контролем Бахмут Авдіївку впродовж найближчих кількох тижнів.

Цікаво, що заступник начальника головного управління національної гвардії Росії в окупованій Донецькій області Олександр Ходаковський зробив чергову заяву. У ній він висловив згоду з колишнім командувачем так званої "спецоперації" Сєргєєм Суровікіним. Останній зауважив, що Росії слід перейти на оборонні позиції.

В Інституті зауважили, що повернення Суровікіна в інформаційний простір може бути тривожним дзвіночком для Герасимова. Це може означати, що його невдалий наступ коштуватиме прихильності Путіна.

Укладачі звіту зауважили, що раніше оцінювали шанси російського зимового наступу. Вони вважали, що він навряд чи буде успішним. А причиною цього стала постійна нездатність ворожого командування зрозуміти часові та просторові взаємини.

До того ж раніше в Інституті наголошували, що росіянам не вистачить бойової потужності, яка була б потрібна для проведення понад однієї великої наступальної операції на Донбасі. Тим часом призовні кампанії в Росії та на окупованих територіях – демонстрація, що ворог готується до дефіциту резервів.

А втрати дійсно серйозні. З початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року – нашим захисникам і захисницям вдалося ліквідувати 173 990 російських загарбників. Зауважимо, що реальна цифра може бути значно більшою, адже вести точний підрахунок "двохсотих" у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.