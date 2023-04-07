Об этом в эфире 24 Канала сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, россияне пытаются постоянно "привязывать" украинских защитников к определенным географическим объектам.
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Тактика россиян в Бахмуте
Череватый отметил, что в Бахмуте продолжается позиционная война. Оккупанты могут захватить одно здание, а через несколько часов ВСУ уничтожают врага артиллерийским огнем. Таким образом достижение врага нивелируется.
Идет позиционная война. Бои за Бахмут идут уже 9 месяцев и все это время враг информационно пытается максимально привязать нас к каким-то небольшим географическим точкам. Например, в определенный поселок,
– рассказал он.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ подчеркнул, что в главную роль в боях играют не такие вещи. Для мощных армий, которой не является "вторая армия мира", важно прорвать оборону противника, взять его в окружение, нанести столь невосполнимые потери, чтобы он не способен был даже обороняться.
Сергей Череватый подчеркнул, что эти показательные поднятия российских флагов на зданиях, рассказы о "великих победах" – это способ отвлечь внимание украинских бойцов и запугать их.
"Яркий пример: когда мы отступили, нанеся невероятные потери врагу возле Лисичанска, они невероятно радовались и думали, что возьмут Бахмут. До сих пор не могут взять, потому что была построена эшелонированная оборона. Здесь же мы освободили Харьковскую область и Лиман", – отметил спикер. .
Он добавил, что тактика россиян – "притягивать" ВСУ к каждому сантиметру земли. Если украинские военные будут полностью готовы, то смогут выбросить оккупантов через несколько дней.
Ситуация в Бахмуте: смотрите видео
ВСУ контролируют ситуацию в Бахмуте
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии для Reuters заявил, что Украина контролирует ситуацию в Бахмуте и понимает намерения России.
"Ситуация сложная, враг сосредотачивает максимум усилий для захвата Бахмута. Но терпит серьезные потери и не достигает стратегического успеха", – сказал Череватый, не уточняя подробностей.
Британская разведка о боях за Бахмут
- Минобороны Великобритании заявляло, что оккупанты возобновили импульс в битве за Бахмут. "Россия добилась дальнейших успехов и теперь, скорее всего, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой путь поставки Украины 0506 к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой", – говорится в сообщении.
- Британская разведка утверждает, что российские регулярные силы, в том числе воздушно-десантные войска, вероятно, усилили этот район. Также предполагается, что Россия более эффективно использует артиллерию для обстрелов местных жителей и позиций наших защитников.
- Как считают в минобороны, существует реальная вероятность того, что вагнеровцы и командиры российского минобороны приостановили свою непрерывную рознь и улучшили сотрудничество.
- Несмотря на это, российская армия продолжает терпеть безумные потери в Украине. Только за минувшие сутки наши воины уничтожили 480 оккупантов. Следовательно, с 24 февраля 2022 года вражеская армия сократилась на 177 110 человек.