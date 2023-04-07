Про це в ефірі 24 Каналу повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, росіяни намагаються постійно "прив’язувати" українських захисників до певних географічних об’єктів.

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Тактика росіян у Бахмуті

Череватий зазначив, що у Бахмуті триває позиційна війна. Окупанти можуть захопити одну будівлю, а через кілька годин ЗСУ знищують ворога артилерійським вогнем. У такий спосіб здобуток ворога нівелюється.

Триває позиційна війна. Бої за Бахмут йдуть вже 9 місяців і весь цей час ворог інформаційно намагається максимально нас прив’язати до якихось невеличких географічних точок. Наприклад, до певного селища,

– розповів він.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ підкреслив, що у головну роль у боях грають не такі речі. Для потужних армій, якою не є "друга армія світу", важливо прорвати оборону противника, взяти його в оточення, завдати настільки непоправних втрат, щоб він не здатен був навіть оборонятися.

Сергій Череватий наголосив, що оці показові підняття російських прапорів на будівлях, розповіді про "великі перемоги", – це спосіб відвернути увагу українських бійців та залякати їх.

"Яскравий приклад: коли ми відступили, завдавши неймовірних втрат ворогу біля Лисичанська, вони неймовірно раділи і думали, що візьмуть Бахмут. Досі не можуть взяти, тому що була побудована ешелонована оборона. Тут же ми звільнили Харківську область та Лиман", – зауважив речник.

Він додав, що тактика росіян – "притягувати" ЗСУ до кожного сантиметру землі. Якщо українські військові будуть повністю готові, то зможуть викинути окупантів за кілька днів.

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ЗСУ контролюють ситуацію у Бахмуті

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі для Reuters заявив, що Україна контролює ситуацію в Бахмуті та розуміє наміри Росії.

"Ситуація складна, ворог зосереджує максимум зусиль для захоплення Бахмута. Але зазнає серйозних втрат і не досягає стратегічного успіху", – сказав Череватий, не уточнюючи подробиць.

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