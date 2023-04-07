Про це в ефірі 24 Каналу повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, росіяни намагаються постійно "прив’язувати" українських захисників до певних географічних об’єктів.
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Тактика росіян у Бахмуті
Череватий зазначив, що у Бахмуті триває позиційна війна. Окупанти можуть захопити одну будівлю, а через кілька годин ЗСУ знищують ворога артилерійським вогнем. У такий спосіб здобуток ворога нівелюється.
Триває позиційна війна. Бої за Бахмут йдуть вже 9 місяців і весь цей час ворог інформаційно намагається максимально нас прив’язати до якихось невеличких географічних точок. Наприклад, до певного селища,
– розповів він.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ підкреслив, що у головну роль у боях грають не такі речі. Для потужних армій, якою не є "друга армія світу", важливо прорвати оборону противника, взяти його в оточення, завдати настільки непоправних втрат, щоб він не здатен був навіть оборонятися.
Сергій Череватий наголосив, що оці показові підняття російських прапорів на будівлях, розповіді про "великі перемоги", – це спосіб відвернути увагу українських бійців та залякати їх.
"Яскравий приклад: коли ми відступили, завдавши неймовірних втрат ворогу біля Лисичанська, вони неймовірно раділи і думали, що візьмуть Бахмут. Досі не можуть взяти, тому що була побудована ешелонована оборона. Тут же ми звільнили Харківську область та Лиман", – зауважив речник.
Він додав, що тактика росіян – "притягувати" ЗСУ до кожного сантиметру землі. Якщо українські військові будуть повністю готові, то зможуть викинути окупантів за кілька днів.
Ситуація у Бахмуті: дивіться відео
ЗСУ контролюють ситуацію у Бахмуті
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі для Reuters заявив, що Україна контролює ситуацію в Бахмуті та розуміє наміри Росії.
"Ситуація складна, ворог зосереджує максимум зусиль для захоплення Бахмута. Але зазнає серйозних втрат і не досягає стратегічного успіху", – сказав Череватий, не уточнюючи подробиць.
Британська розвідка про бої за Бахмут
- Міноборони Великої Британії заявляло, що окупанти відновили імпульс у битві за Бахмут. "Росія здобула подальші успіхи і тепер, швидше за все, просунулася до центру міста та захопила західний берег річки Бахмутка. Ключовий шлях постачання України 0506 на захід від міста, ймовірно, знаходиться під серйозною загрозою", – мовиться в повідомленні.
- Британська розвідка стверджує, що російські регулярні сили, в тому числі й повітряно-десантні війська, ймовірно, посилили цей район. Також припускають, що Росія ефективніше використовує артилерію для обстрілів місцевих жителів та позицій наших захисників.
- Як вважають у міноборони, існує реальна ймовірність того, що вагнерівці та командири російського міноборони призупинили свою безперервну ворожнечу та покращили співпрацю.
- Попри це, російська армія продовжує зазнавати шалених втрат в Україні. Лише за минулу добу наші воїни знищили 480 окупантів. Відтак, з 24 лютого 2022 року ворожа армія скоротилась на 177 110 осіб.