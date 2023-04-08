Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу українські воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках.

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Сили оборони відпрацювали по загарбниках

  • Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, наші захисники поблизу Мар'їнки знищили російський штурмовик Су-25.
  • Також ворог втратив 7 БпЛА, з них: 3 – типу "Орлан", 3 – "Ланцет" та 1 – "Мерлін".
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога.