Станет ли Бахмут концом вагнеровцев

Из-за этого россияне настолько концентрируются на взятии Бахмута, что размывают свой наступательный потенциал, который хотели сосредоточить для взятия других населенных пунктов – того же Угледара или, например, Авдеевки. Это еще больше отдаляет врага от его политической цели – выход на админграницу Донецкой области.

Интересно Как Китай умеет хитро подстраиваться под аудиторию

Да, аргумент "отступить из города, чтобы сохранить резервы для контрнаступления" по-своему выглядел рациональным. Но верх взяла другая реальность – защищать город, чтобы враг не мог наступать по другим направлениям.

Насколько на самом деле гигантскими для россиян являются потери в 50 тысяч "багнетов", можно показать не только на сравнении, что такой группировки хватило бы для повторного наступления на Киев. Можно и другое привести – по состоянию на начало 2022 года сухопутные войска маленькой и гордой Финляндии насчитывали всего 4 тысячи кадровых военных и 9 тысяч резервистов. В то время как нацеленные на "Страну Суоми" 11-й армейский корпус береговых войск Балтийского флота и 14-й корпус береговых войск Северного флота России насчитывали в общей сложности около 20 тысяч "штыков".

Оба этих корпуса россиян потерпели разгром в Украине. За март 2023 года по всей линии фронта было утилизировано более 21 тысячи оккупантов. На этом фоне можно расширять НАТО благодаря Финляндии поближе к Санкт-Петербургу, откуда половину пусковых установок к С-300 оттащили для обстрелов Украины.

Вряд ли стоит ожидать, что Бахмут станет концом ЧВК "Вагнера", хотя бы из-за запрета вербовать новые волны зэков. В решении по поводу зэков на самом деле есть другая составляющая, по-русски "рациональная". Мол, такой "спецконтингент" лучше сохранить для возобновления гула при предприятиях российского ВПК. Чем собственно оккупанты сейчас и занимаются – сначала поставили зэков крутить танки на "Уралвагонзаводе", а теперь – крутить БМП-3 и противотанковые и зенитные ракеты.

Подрыв Татарского и другие "пламенные приветы", которые время от времени получает сам Евгений Пригожин, не является целенаправленной политикой. Это скорее выразитель низких понятийных категорий, на которые опирается русская элита.

А вот настоящим признаком ликвидации проекта ЧВК "Вагнера" станет разве что сворачивание операций Кремля на Балканах и в Африке, что сейчас само по себе маловероятно. Хотя бы потому, что россияне продолжают поставлять новую и б/у авиатехнику и другое оружие своим сателлитам в Африке, хотя казалось бы, что вот им самим на фронте не хватает.

Как российские проблемы помогут ВСУ в контрнаступлении

Похоже, что за время кампании за Бахмут, еще далекой до завершения, с системой управления оккупационными войсками случились специфические вещи. Они непременно сыграют в плюс ВСУ во время предстоящего контрнаступления. Давайте посмотрим вот на что.

Читайте также Спецоперации – кремлевская панацея: почему в России не умеют по-другому

До полномасштабного вторжения в Украину в "элитных" частях армии России дисциплина тоже поддерживалась уголовными методами, которые мог поощрять даже офицер в должности командира полка или бригады, а генералитет выше просто закрывал глаза и покрывал. Иными словами – один и тот же субъект и командовал, и подвергал репрессиям, вплоть до посягательства на жизнь. Похоже, именно это и давало россиянам агрессивный импульс, который двигал ими вперед к агрессивным наступательным действиям в первые недели войны.

Теперь же офицеры в частях просто командуют, а расстреливают заградительные отряды вообще от Росгвардии. У вагнеровцев просто забивают друг друга кувалдами.

Такого оказалось вполне достаточно, чтобы и дальше продолжать пехотные штурмы под Бахмутом или другими горячими точками. Однако оказалось недостаточно, чтобы формальное преимущество в живой силе превратить в качественный показатель, необходимый для успешного "наступления на нескольких направлениях".

Другой аспект лежит в области именно оперативного искусства.

Полномасштабное вторжение в Украину россияне начинали, опираясь именно на батальонно-тактические группы.

Недостатки построения российских БТГр оказались слишком критическими, поэтому российские генералы стремились оперировать более крупными соединениями.

Амбиции достигали уровня армейского корпуса, но тот самый "грозный" 3-й АК "стерся" буквально за месяц боев во время контрнаступлений в Харьковской и Херсонской областях. Во время освобождения Слобожанщины наступательные части ВСУ заодно стерли в порошок остатки 1-й танковой армии, в которой были только "элитные" дивизии из Подмосковья. На таком фоне российским генералам не просто пришлось забыть о своих "оперативных" амбициях, так что судьба того же генерала Рустама Мурадова оказалась зависимой от успешности одной лишь 155-й бригады морской пехоты.

Важно Что действительно стоит на пути Украины к победе

Битва за Бахмут войдет в мировую историю войн

Речь здесь и о том, что во время битвы за Бахмут оккупантам пришлось пойти даже на измельчение своих оперативных единиц. Вместо БТГр они перешли на использование чего-то вроде штурмовых отрядов по вагнеровскому образцу.

По сути, та же БТГр, но "переполовинена" – до 200 "багнетов", до 10 танков, до 10 бронемашин, батарея в 6 стволов артиллерии и 2 – 3 РСЗО. Преимущества такого построения – позволяет концентрировать ударную мощь малых групп для взятия небольших кварталов в городской застройке.

Но ведь недостатков больше. Поскольку автономных подразделений медицинского и тылового обеспечения у "штурмового отряда" нет, полноценно наступать на пересеченной или даже урбанизированной местности такая формация не может. Поскольку артиллерия вынуждена быть прикована к конкретному сектору, вести контрбатарейную борьбу против россиян артиллеристам ВСУ стало в чем-то проще.

Битва за Бахмут станет уникальной страницей в военной истории мира и мы все этому свидетели.