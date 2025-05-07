Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в комментарии "Донбасс Реалии".

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Как в ВСУ относятся к "перемирию" на 9 мая

Трегубов напомнил, что во время Пасхального "перемирия" на фронте почти не произошло изменений.

Прошлое перемирие на половине направлений мы вообще не заметили. На северных направлениях заметили немного, но там же россияне сначала хотели провести какую-то перегруппировку, на том же самом Купянском направлении. Поэтому если там на несколько дней спала интенсивность – это мы заметили,

– рассказал спикер.

Он добавил, что на Покровском, Торецком, Краматорском и Новопавловском направлениях также не было затишья.

"Перемирие, которое объявляется на пару участков, это называется не перемирие, а перекур. Поэтому ждать какого-то перемирия мы не намерены, и мы не видим какой-то подготовки к мирному жесту", – подчеркнул Трегубов.

Спикер считает, что Путин своим трехдневным "перемирием" хочет обезопасить торжества, которые запланированы на 9 мая, или переложить вину за срыв на Украину.

"Пасхального перемирия мы не почувствовали, майского тоже не увидим", – резюмировал спикер.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня. Однако для этого Россия должна пойти на зеркальные шаги.