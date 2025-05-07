Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктора Трегубова у коментарі "Донбас Реалії".

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Як у ЗСУ ставлять до "перемир'я" на 9 травня

Трегубов нагадав, що під час Великоднього "перемир'я" на фронті майже не відбулося змін.

Минуле перемир'я на половині напрямків ми взагалі не помітили. На північних напрямках помітили трохи, але там же росіяни спочатку хотіли провести якесь перегрупування, на тому ж самому Куп'янському напрямку. Тому якщо там на кілька днів спала інтенсивність – це ми помітили,

– розповів речник.

Він додав, що на Покровському, Торецькому, Краматорському та Новопавлівському напрямках також не було затишшя.

"Перемир'я, яке оголошується на пару ділянок, це називається не перемир'я, а перекур. Тому чекати якогось перемир'я ми не маємо наміру, і ми не бачимо якоїсь підготовки до мирного жесту", – наголосив Трегубов.

Речник вважає, що Путін своїм триденним "перемир'ям" хоче убезпечити урочистості, які заплановані на 9 травня, або перекласти провину за зрив на Україну.

"Великоднього перемир'я ми не відчули, травневого теж не побачимо", – резюмував спікер.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню. Однак для цього Росія має піти на дзеркальні кроки.