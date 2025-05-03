Йдеться про повну тишу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення президента Зеленського.

Дивіться також Є ризик, що після перемир'я Україна може залишитися з Росією сам на сам, – Зеленський

Ніщо не свідчить про готовність Росії до миру

Зеленський заявив, що Україна готова до припинення вогню щонайменше на 30 діб або навіть довше. До цього етапу наша держава може перейти хоч від сьогодні.

Ми готові якнайшвидше, хоч відсьогодні, переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків – до повної тиші, до тривалої тиші щонайменше на 30 діб. Це чесний термін, коли можна підготувати наступні кроки,

– сказав президент.

Він наголосив, що Росія повинна зупинити війну і припинити штурми та обстріли.

Але наразі інтенсивність атак не свідчить про її готовність до миру.

"Кожної ночі під сотню "Шахедів". Тільки за один цей тиждень, з понеділка по суботу, вже більш ніж 950 російських авіабомб", – повідомив глава держави.

Щодня інтенсивні бої на Покровському та інших напрямках. ЗСУ відповідають по всьому фронту.