Так, США неодноразово заявляли про намір вийти з мирного процесу щодо України. Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський підтвердив, що отримував сигнали від американських партнерів, що після досягненя ceasefire, ті можуть залишити Київ і Москву за столом переговорів сам на сам, передає 24 Канал.

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Що каже президент

Президент зауважив, що домогтися справжнього миру в Україні дуже важко. Складно зробити навіть перший крок – забезпечити припинення вогню. А після цього потрібно буде вирішувати питання територій, санкцій тощо. Деякі країни розуміють, як це буде складно, а тому хочуть, аби після досягнення ceasefire, українці самостійно проводили переговори з росіянами.

Зеленський водночас наголосив, що Європа буде поруч у будь-якому випадку, "тому що є багато питань, які пов'язані".