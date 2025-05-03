Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Укрінформ".

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Що Зеленський заявив про припинення вогню з Росією

Президент України наголосив, що у разі припинення вогню на 30 днів потрібно буде дуже швидко вирішити питання моніторингу.

Якщо є рішення на місяць, тобто у великому сенсі не буде гарячої війни цей місяць, будуть порушення 100%, навіть не 90%. Але в загальному сенсі війни й того об'єму війни, який зараз є, авжеж його не буде. І всі розуміють, що треба дуже швидко вирішити питання моніторингу,

– заявив Зеленський.

На його думку, найактуальніші питання зараз – це досягнення припинення вогню та спостереження за фабулою закінчення війни. Президент України підкреслив, що найскладнішим завданням буде визначення лінії розмежування.

Зеленський зауважив, що зараз немає чіткого визначення, як саме відбуватиметься моніторинг. Проте він упевнений, що США та Європа будуть здійснювати розвідку у будь-якому випадку.

Глава держави також заявив, що триденне перемир'я, яке пропонує Путін на 9 травня – це театральна постановка для створення атмосфери виходу Росії з ізоляції.

Володимир Зеленський вважає, що деякі країни, зокрема США, можуть вийти з переговорів після припинення вогню, проте він упевнений, що Європа буде поруч.