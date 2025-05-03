Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Что Зеленский заявил о прекращении огня с Россией

Президент Украины отметил, что в случае прекращения огня на 30 дней нужно будет очень быстро решить вопрос мониторинга.

Если есть решение на месяц, то есть в большом смысле не будет горячей войны этот месяц, будут нарушения 100%, даже не 90%. Но в общем смысле войны и того объема войны, который сейчас есть, конечно его не будет. И все понимают, что надо очень быстро решить вопрос мониторинга,

– заявил Зеленский.

По его мнению, самые актуальные вопросы сейчас – это достижение прекращения огня и наблюдение за фабулой окончания войны. Президент Украины подчеркнул, что самой сложной задачей будет определение линии разграничения.

Зеленский отметил, что сейчас нет четкого определения, как именно будет происходить мониторинг. Однако он уверен, что США и Европа будут осуществлять разведку в любом случае.

Глава государства также заявил, что трехдневное перемирие, которое предлагает Путин на 9 мая – это театральная постановка для создания атмосферы выхода России из изоляции.

Владимир Зеленский считает, что некоторые страны, в частности США, могут выйти из переговоров после прекращения огня, однако он уверен, что Европа будет рядом.