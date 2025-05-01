Украина имеет право действовать самостоятельно и не гарантировать безопасность иностранным лидерам в Москве 9 мая, поскольку парад является законной военной целью. Политолог Игорь Рейтерович в разговоре с 24 Каналом отметил, что США также критически оценили идею краткосрочного перемирия, поддержав по меньшей мере 30-дневное прекращение огня.

Смотрите также Путин поверил в свою победу в Украине из-за ошибок политики Трампа, – Time

Что может сделать Украина

По словам Игоря Рейтеровича, предложенное в одностороннем порядке перемирие с 8 по 10 мая, которое озвучил российский руководитель Владимир Путин, Украине абсолютно не нужно. Совершенно очевидно, что речь идет о манипуляции.

Путину просто хочется, чтобы в этот день в Москве не звучали сирены воздушной тревоги. Ведь он планирует показать иностранным лидерам, которые приедут на парад, якобы он – "победитель". И здесь может произойти "непредсказуемая неприятность": над головами гостей будут кружить украинские дроны, которые будут наносить удары по российским оккупантам, которые будут маршировать по Красной площади.

В такой ситуации Украина имеет несколько вариантов действий, и пока неизвестно, какой именно будет выбран.

Первый вариант: Украина отказывается от перемирия и продолжает отражать российскую агрессию, как и раньше. Россияне, конечно, используют это в информационной войне, пытаясь подать ситуацию так, будто Украина против мира, а Россия – за. Хотя вряд ли это сработает, но Москва будет пытаться этим воспользоваться.

Второй вариант: перехватить инициативу. Например, президент Украины Владимир Зеленский может сделать официальное заявление, что условно с 5 мая украинские силы не будут атаковать первыми, но немедленно отвечать на любое нападение. И посмотреть, как в таком случае будет вести себя Россия.

Третий вариант: согласовать позицию с партнерами. Например, предложить перемирие не на 3 дня, а более долгий срок. Но тогда Россия должна это подтвердить официально.

Какой вариант наиболее вероятен

По мнению Игоря Рейтеровича, наиболее вероятным является сценарий, при котором перемирия вообще не будет. Откровенно подыгрывать Путину – это очень плохая идея. Тем более, что цивилизованный мир отмечает День победы над нацизмом 8 мая, а не 9-го, как это до сих пор принято в России.

Пока стоит следить за развитием событий, но Украина имеет все основания проигнорировать это заявление со стороны России,

– подчеркнул политолог.

К тому же, специальный представитель Белого дома Кит Келлог назвал трехдневное перемирие, предложенное Путиным, "абсурдом" и отметил, что оно должно быть значительно более длительным. Подобную позицию высказали и пресс-секретарь Госдепартамента США, и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, которая заявила, что президент Дональд Трамп поддерживает идею 30-дневного перемирия.

В этом контексте Украина имеет полное право отказаться от такого "жеста доброй воли" и действовать так, как считает нужным. В частности, необходимо активизировать информационную кампанию и заявить, что Украина не гарантирует безопасности иностранным гостям, которые прибудут в Москву 9 мая.

Территория российской столицы, а особенно место проведения парада, является вполне законной военной целью. Украина имеет право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН, в частности – на нанесение ударов по территории государства-агрессора.