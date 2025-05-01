Україна має право діяти самостійно й не гарантувати безпеку іноземним лідерам у Москві 9 травня, оскільки парад є законною військовою ціллю. Політолог Ігор Рейтерович у розмові з 24 Каналом зазначив, що США також критично оцінили ідею короткострокового перемир'я, підтримавши щонайменше 30-денне припинення вогню.

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Що може зробити Україна

За словами Ігоря Рейтеровича, запропоноване в односторонньому порядку перемир'я з 8 по 10 травня, яке озвучив російський керівник Владімір Путін, Україні абсолютно не потрібне. Цілком очевидно, що йдеться про маніпуляцію.

Путіну просто хочеться, щоб у цей день у Москві не лунали сирени повітряної тривоги. Адже він планує показати іноземним лідерам, які приїдуть на парад, нібито він – "переможець". І тут може статися "непередбачувана прикрість": над головами гостей кружлятимуть українські дрони, які завдаватимуть ударів по російських окупантах, що маршуватимуть по Червоній площі.

У такій ситуації Україна має кілька варіантів дій, і поки що невідомо, який саме буде обрано.

Перший варіант: Україна відмовляється від перемир'я та продовжує відбивати російську агресію, як і раніше. Росіяни, звісно, використають це в інформаційній війні, намагаючись подати ситуацію так, ніби Україна проти миру, а Росія – за. Хоча навряд чи це спрацює, але Москва намагатиметься цим скористатися.

Другий варіант: перехопити ініціативу. Наприклад, президент України Володимир Зеленський може зробити офіційну заяву, що умовно з 5 травня українські сили не атакуватимуть першими, але негайно відповідатимуть на будь-який напад. І подивитися, як у такому разі поводитиметься Росія.

Третій варіант: погодити позицію з партнерами. Наприклад, запропонувати перемир'я не на 3 дні, а довший термін. Але тоді Росія повинна це підтвердити офіційно.

Який варіант найімовірніший

На думку Ігоря Рейтеровича, найімовірнішим є сценарій, за якого перемир'я взагалі не буде. Відверто підігрувати Путіну – це дуже погана ідея. Тим паче, що цивілізований світ відзначає День перемоги над нацизмом 8 травня, а не 9-го, як це досі заведено в Росії.

Поки що варто стежити за розвитком подій, але Україна має всі підстави проігнорувати цю заяву з боку Росії,

– наголосив політолог.

До того ж, спеціальний представник Білого дому Кіт Келлог назвав триденне перемир'я, запропоноване Путіним, "абсурдом" і зазначив, що воно має бути значно тривалішим. Подібну позицію висловили й речниця Держдепартаменту США, і речниця Білого дому Керолайн Левітт, яка заявила, що президент Дональд Трамп підтримує ідею 30-денного перемир'я.

У цьому контексті Україна має повне право відмовитися від такого "жесту доброї волі" і діяти так, як вважає за потрібне. Зокрема, необхідно активізувати інформаційну кампанію й заявити, що Україна не гарантує безпеки іноземним гостям, які прибудуть до Москви 9 травня.

Територія російської столиці, а особливо місце проведення параду, є цілком законною військовою ціллю. Україна має право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН, зокрема – на завдання ударів по території держави-агресорки.