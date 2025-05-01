Так вважають у Time, передає 24 Канал. Заяви Трампа про досягнення результатів за 24 години були гіперболізованими, однак "розумна дипломатія з використанням батога і пряника" мала шанс.

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Які важелі впливу втратив Трамп

Союзницький важіль

Замість того, аби очолити коаліцію для протидії Росії та домогтися справедливої угоди для України, США вступають у конфлікт зі своїми європейськими партнерами. Виключення Європи з переговорного процесу та погрози запровадити руйнівні тарифи лише "посилили відчуття тривоги".

Санкційний важіль

Адміністрація Трампа надала пріоритет двостороннім відносинам з Москвою, припускаючи, що США можуть отримати економічні та геополітичні вигоди, встановивши "довірчі" зв'язки з Росією. Насправді ж перспектива нормалізації відносин пішла на користь Путіну.

Якщо раніше доступ Росії до технологій, торгівлі та дипломатичної респектабельності був важливим джерелом важелів впливу для США, то тепер команда Трампа може обміняти поступки щодо України на передбачувані вигоди в інших сферах відносин,

– пише Time.

Часовий важіль

Часовий рубіж займає важливе місце в політиці Білого дому. Однак сторони конфлікту навряд чи сприйматимуть встановлені терміни як "достатню мотивацію", якщо їх недотримання не загрожує матеріальними втратами. Тож коли Київ проявляє гнучкість і погоджується на пропозиції Трампа щодо припинення вогню, Москва розглядає дедлайн як "безпрограшний шанс для ескалації своїх вимог".

Моральний важіль

З часів Другої світової війни США є "непохитним захисником миру і стабільності" в Європі на основі територіальної цілісності. Однак зараз представники адміністрації Трампа вдаються до "словесної гімнастики", щоб не називати Росію винуватцем у нападі на Україну.

Путін бачить в Америці без морального компаса можливість спрямувати нас – і весь світ – до системи, де сила дорівнює праву,

– вважають у Time.

Односторонньою відмовою від таких важелів впливу Трамп послабив не лише американські, а й українські позиції. Тепер Путін може повірити в російську перемогу, що було неможливим іще 3 місяці тому, коли США перешкоджали диктатору.