Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Что заявил Зеленский о последствиях прекращения огня

По мнению президента Украины, после прекращения огня некоторые страны, в частности США, могут выйти из переговоров.

Есть такие сигналы, что, наверное, после того, как договорятся о ceasefire (прекращение огня – 24 Канал), некоторые страны будут хотеть, чтобы мы с россиянами остались один на один,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что страны Европы будут рядом в любом случае, потому что "есть много вопросов, которые связаны". В то же время Зеленский не уверен в решении США относительно продолжения переговоров.

Также президент Украины заявил, что считает 3-дневное прекращение огня Владимира Путина "театральной постановкой". Вместо этого он настаивает на 30-дневном перемирии.

Зеленский считает заявления Путина о перемирии театральной постановкой для создания атмосферы выхода России из изоляции.