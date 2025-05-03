Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на передовій

Росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 101 авіаційного удару. За добу ворог по всій лінії фронту здійснив майже 6700 обстрілів та застосував 2694 дрони-камікадзе.

На Харківському напрямку відбулося 6 боєзіткнень з ворогом у районах Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку також було 6 атак окупантів. Штурмові дії противник проводив біля Колісниківки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог провів 27 атак. Росіяни хотіли просунутися неподалік населених пунктів Нове, Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Сергіївка, Греківка та Копанки.

Дії противника на Лиманському напрямку: карта

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили один штурм ворожих військ в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку росіяни штурмували 8 разів біля Часового Яру та в бік Новомаркового і Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 8 атак в районах Торецька, Кримського, Дружби та Сухої Балки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 83 атаки росіян у районах населених пунктів Водяне Друге, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Надіївка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка.

Ситуація на Покровському напрямку: показуємо на карті

На Новопавлівському напрямку за добу відбито 23 ворожих штурми поблизу Рівнополя, Привільного, Розливу, Костянтинополя, Бурлацького, а також в напрямку Одрадного та Багатиря.

Росіяни активізувалися на Новопавлівському напрямку: карта фронту

На Гуляйпільському напрямку російська армія атакувала ЗСУ 6 разів біля Високого (колишнє Червоне).

На Оріхівському напрямку ворог провів 5 штурмів у районах Щербаків, Малої Токмачки та Степового.

На Придніпровському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку українські воїни відбили 20 атак противника. Росіяни здійснили 235 артилерійських обстрілів, з них 15 – із реактивних систем залпового вогню. А також 14 разів обстріляв наші позиції з авіації.

ЗСУ уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, а також два ворожі пункти управління, дві артилерійські системи, два засоби ППО та одну станцію РЕБ. Втрати російських загарбників за добу склали 1170 осіб.