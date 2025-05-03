Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 955470 (+1170) осіб,
- танків – 10745 (+4);
- бойових броньованих машин – 22369 (+0);
- артилерійських систем – 27234 (+48);
- РСЗВ – 1375 (+0);
- засобів ППО – 1153 (+1);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34665 (+126);
- крилатих ракет – 3197 (+1);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47003 (+121);
- спеціальної техніки – 3870 (+1).
Втрати ворога на 3 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, від початку Курської операції 6 серпня 2024 року дотепер втрати Росії становлять: особового складу – 62,4 тисячі осіб, із них безповоротні – 25,2 тисячі, санітарні – 36,2 тисячі.