Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

особового складу – близько 955470 (+1170) осіб,

танків – 10745 (+4);

бойових броньованих машин – 22369 (+0);

артилерійських систем – 27234 (+48);

РСЗВ – 1375 (+0);

засобів ППО – 1153 (+1);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34665 (+126);

крилатих ракет – 3197 (+1);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 47003 (+121);

спеціальної техніки – 3870 (+1).



Втрати ворога на 3 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, від початку Курської операції 6 серпня 2024 року дотепер втрати Росії становлять: особового складу – 62,4 тисячі осіб, із них безповоротні – 25,2 тисячі, санітарні – 36,2 тисячі.