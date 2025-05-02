При цьому загальні втрати Росії на війні проти України вже сягнули 954 300, повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 2 травня 2025 року

Особового складу – близько 954 300 (+1110),

танків – 10 741 (+9),

бойових броньованих машин – 22 369 (+5),

артилерійських систем – 27 186 (+50),

РСЗВ – 1 375 (+0),

засобів ППО – 1 152 (+4),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34 539 (+138),

крилатих ракет – 3 196 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 46 882(+132),

спеціальної техніки – 3 869 (+0).

Втрати ворога на 2 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зауважимо, днями ЗСУ, ймовірно, знешкодили РЛС до С-400 у Криму, що зробило півострів повністю "сліпим". Сили оборони таким чином готувалися до майбутнього масованого удару по ключових військових об’єктах Росії в Криму.