Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали. Там оприлюднили відео, на яких чути гучні звуки у небі.

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Що відомо про вибухи у Криму

Російські ЗМІ повідомляють, що Крим, зокрема Севастополь, перебуває під масованою комбінованою атакою. Також, посилаючись на слова місцевих, телеграм-канали оприлюднили інформацію про гучні звуки у районі аеропорту у Сімферополі.

За їхніми даними, у районі Севастополя нібито працює російська протиповітряна оборона. Відповідну інформацію повідомляють й українські моніторингові канали. Росіяни вже звинуватили Україну в атаці на півострів.

Атакують Крим дронами, такого нальоту не було давно, працює пво,

– ідеться у повідомленні одного з російських телеграм-каналів.

Вибухи у Криму: дивіться відео

За словами очевидців, у небі видно спалахи від вибухів. Також росіяни заявляють про попереднє збиття 15 безпілотників. Крім вищезгаданого, пізніше повідомили про вибухи й в Євпаторії та Феодосії. Інформації про руйнування чи поранених поки немає.

Офіційної інформації з цього приводу наразі немає.

До слова, нагадаємо, вночі 25 квітня дрони масово атакували Крим. Є інформація, що цілями дронів були аеродроми в Новофедорівці та Качі. Зазначається, що атака тривала близько п'яти годин поспіль. Також вибухи лунали в Армянську та Красноперекопську.