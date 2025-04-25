Повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

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Які цілі могли атакувати БпЛА у Криму

У ніч на 25 квітня БпЛА дрони масово атакували Крим. За інформацією підписників Telegram-каналу, цілями дронів були аеродроми в Новофедорівці та Качі.

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Зазначається, що атака тривала близько п'яти годин поспіль. Також вибухи лунали у Армянську та Красноперекопську.

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Щоправда, наразі наслідки атаки БпЛА на Крим залишаються невідомими.

До слова, агенти руху "Атеш" повідомили, що вранці 25 квітня був приліт у місті Саки. Там зафіксували влучання БпЛА в будинок заступника голови Чеченської Республіки Мурада Саїдова. Там додали, пошкоджено сам будинок та автомобілів, які знаходилися поряд.